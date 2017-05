Donaueschingen Mit viel Musik um die ganze Welt

Beim Kinderkonzert der Doanueschinger Jugendkapelle überzeugten Klein und Groß musikalisch.

Es war eine bunte und interessante Weltreise mit einem Nachwuchs, der sichtlich Spaß am Musizieren und Singen hat. Die Kinder der musikalischen Früherziehung der Stadtkapelle, die Flötengruppe der Musikschule, die Bläserklasse der Realschule und die Jugendkapelle überzeugten bei ihrem Auftritt am Sonntagmittag in der Aula des Fürstenberg-Gymnasiums die zahlreich erschienenen Eltern, Omas und Opas, die ganze Verwandschaft sowie die vielen Freunde und Bekannte.

Das Kinderkonzert unter dem Motto "Mit Musik um die Welt", zu dem der Nachwuchs der Stadtkapelle Donaueschingen bereits zum dritten Mal eingeladen hatte, war auch ein Spiegelbild der musikalischen Vielfalt mit fruchtbaren Kooperationen zwischen dem Verein, den Schulen und Kindergärten sowie der Musikschule in der Donaustadt. "Eine super Veranstaltung", freute sich die Vorsitzende Martina Bolkart, die froh war, die Veranwortung einmal delegieren zu können. "Die Steffi macht das ganz toll", lobte sie ihre Jugendleiterin Stefanie Burger.

Diese begrüßte dann auch die erwartungsvollen Zuhörer und schon ging die Reise los: Schon früh nimmt Katrin Mummenthaler die Kinder unter ihre Fittiche und der Spaß, den der Nachwuchs dabei hat, kam beim Erkunden der Tierwelt in Afrika und am Südpol auch beim Publikum an.

Die Erlebnisse von Peter, der sich auf eine Weltreise begibt und beim Karneval in Rio, in der weiten Wüste und am Strand des großen Ozeans Station macht, erzählten die Flötenspieler von Susanne Weber – dafür bekamen sie viel Beifall.

Tanja Henseler leitet die Bläserklasse der Realschule. Die 19 Mädchen und Jungen brachten den Zuhörern verschiedene Länder über bekannte Feste mit guter Laune die Musik näher. Bei einem letzten Abstecher ins Stadion des SC Freiburg spielten sie die bekannte Fußballerhymne "Kernkraft 400".

Die Gastgeber, dirigiert von der Leiterin der Musikschule Donaueschingen, Katrin Bleier, schilderten zum Abschluss ihre Eindrücke und Erlebnisse von Abstechern nach Ägypten mit Pharaon und Sphinx, in Afrikas Dschungel mit Mogli, Shirkan und Balu, nach Südamerika als Ursprung des Tangos sowie Irland mit seiner markanten Volksmusik.

Nach dem eineinhalbstündigen Konzert dankte Martina Bolkart den musikalischen Leitern für ihr Engagement sowie ihrer Jugendleiterin Stefanie Burger für die hervorragende Organisation. Nach einer kurzen Umbaupause konnte der Nachwuchs die Holz- und Blechinstrumente selbst ausprobieren – was auch gerne angenommen wurde.

Früherziehung

Schon früh macht sich die Stadtkapelle Donaueschingen auf die Suche nach Kindern, die Spaß am Musizieren haben. Die musikalische Früherziehung beinhaltet unter anderem Singen und Sprechen, elementares Musizieren mit Orff-Instrumenten, Musik und Tanz, Hörerziehung, Instrumentenkunde, Notenschrift erlernen und die Erarbeitung musikalischer Grundbegriffe.

Der Unterricht für Kinder ab vier Jahren findet jeweils immer Dienstags, 15 bis 16 Uhr, sowie von 16.30 bis 17.30 Uhr im Probelokal der Donaueschinger Stadtkapelle statt. (jümü)

