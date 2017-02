Donaueschingen Mit mehr als 100 Sportabzeichen bleibt Donaueschingen im Sport an der Spitze

Mit mehr als 100 Sportabzeichen bleibt Donaueschingen im Sport an der Spitze

105 Teilnehmer aller Altersklassen werden aktuell ausgezeichnet. Donaueschingen mischt weiterhin an der Spitze der sportlichen Städte mit.

Mit mehr als 100 Sportabzeichen 2016 zeigen die Donaueschinger unverändert Flagge für den Sport und speziell die Leichtathletik. 2015 wurden 79 Abzeichen abgelegt, 2016 waren es 105. Die 100er-Grenze wurde erstmals 2011 überschritten. Seither mischt Donaueschingen an der Spitze der sportlichen Städte mit. "Die Zahlen variieren jedes Jahr ein wenig", erklärt Michael Westphal. Bei der Abnahme der Sportabzeichen kooperieren der städtische Leichtathletikverein (LVD) und der Skiclub Baar.

Die beiden jüngsten Teilnehmer sind sieben Jahre alt, der frühere Leiter des Straßenbauamtes, Joachim Laule, liegt ungeschlagen an der Spitze. Er nahm bei der Abzeichenverleihung seine 50. Urkunde mitsamt goldenem Abzeichen in Empfang, das musste noch sein. Doch ab jetzt, da es überall in den Gelenken zwacke, müsse er kürzer treten, erklärte der 78-Jährige. Mit ihrem 41. goldenen Abzeichen haben Elfriede Maier-Moch, Otto Maier, Adolf Obenhuber und Willi Schelling die Schallmauer von vier Jahrzehnten Sport hinter sich gelassen. Zum 39. Mal erreichte Dieter Oberbeck das Sportabzeichen, Bernhard und Charlotte Everke machten zum 38. Mal mit, gefolgt von Wilfried Kleiner mit 37 Teilnahmen. Bodo Groß erhielt sein 36. goldenes Abzeichen und Eberhard Schmid nahm sein 35. Gold entgegen.

Insgesamt wurden an rund 30 Abnahmeterminen 84 goldene, 19 silberne und zwei bronzene Abzeichen errungen sowie sieben Familienabzeichen. Mittlerweile ist die Differenz zwischen den sportelnden Männern (25) und Frauen (18) nicht mehr ganz so groß wie im Vorjahr mit 30 und 15 Teilnahmen. Bei der Jugend schlugen die Mädchen (32) knapp die Jungs (30).

Stadträtin Sigrid Zwetschke (SPD) gratulierte stellvertretend für den OB. Sie zeigte sich beeindruckt von der Anzahl der Abzeichen und der "wiederholten Konsequenz und Disziplin".

Sportabzeichen

Das sind die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler