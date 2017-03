Donaueschingen Mit internationaler Kunst gegen den Rassismus

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus in Donaueschingen sind mit einer Ausstellung im Mariensaal eröffnet worden

Donaueschingen – Mit der Eröffnung einer Kunstausstellung im Mariensaal hat die Reihe von Veranstaltungen zur Internationalen Wochen gegen Rassismus in Donaueschingen am Sonntag begonnen. Rund 80 Menschen waren gekommen, um die Bilder von drei Künstlern kennenzulernen, deren ehemalige Heimat Afghanistan, Syrien und die Türkei ist. Ralf-Roland Schmidt-Cotta vom Treff der Kulturen und OB Erik Pauly begrüßten die Besucher.

Kunstschulleiter Andreas Herr Bordel-Vodde präsentierte mit viel Kenntnis über den islamischen Hintergund und Empathie die Kunstwerke der drei Künstler. Mit diesen Erläuterungen konnten die Besucher die Bilder noch einmal mit ganz anderen Augen erforschen.

Die Kunstwerke decken vielfältige Kunstbereiche ab. Keramiken und kubistisch beeinflusste Bilder von Nevzat Sahin, Portraits mit Bleistift und Kohle gezeichnet von Yazan Al-Refaai und eindrucksvolle Ölgemälde und Kalligraphien von Akbar Khurasani.

Am Samstag, 18. März, und Samstag, 25. März, bittet Pfarrer Loks um 12 Uhr zu einem Gebet für den Frieden in die Marienkirche. Eine Autorenlesung zum Thema "In der Heimat eine Fremde – Das Leben einer jüdischen Familie am Bodensee im 20. Jahrhundert" mit Anne Overlack gibt es am Mittwoch, 22. März, 19 Uhr, in der Stadtbücherei. Am 25. März gibt es zudem noch einen Spielenachmittag von 15 bis 18 Uhr im Sternensaal.