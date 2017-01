Donaueschingen Mit dem Künstler Sebastian Kuhndurch die Ausstellung "Between"

Schau im Donaueschinger Museum Art Plus endet am 22. Januar

Die Ausstellung "Between" im Donaueschinger Museum Art Plus endet am Sonntag, 22. Januar. Fast ein Jahr waren die Skulpturen, Wandarbeiten, Zeichnungen und raumfüllende Installationen der Künstler Michael Danner, Sebastian Kuhn und Gert Riel zu sehen und begeisterten Besucher von nah und fern. Zum Abschluss gibt es an diesem Tag um 11.30 Uhr eine Führung mit dem Nürnberger Sebastian Kuhn (Bild), der dem interessierten Publikum Frage und Antwort steht. Bei seinen raumfüllenden Installationen und materialintensiven Skulpturen sind Bewegung und körperliche Wahrnehmung wesentlich. Preis für Eintritt, Getränk und Snacks 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Bild: Museum