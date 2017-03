Donaueschingen Mit Hochdruck zur Herzdruck-Massage: Donaueschinger Realschüler lernen Reanimation

Spontan Erste Hilfe bei Notfällen leisten: Das können jetzt Schüler der Donaueschinger Realschule, nachdem sie geschult worden sind.

An der Realschule wurden nun erstmals Schüler in der Reanimation bei Herzstillstand geschult. Dabei konnten die Achtklässler an "Übungsphantomen" selbst die Herzdruckmassage üben. Hintergrund ist die Initiative "Löwen retten Leben" des Landes Baden-Württemberg mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes.

In Deutschland ist die so genannte Laienreanimationsrate im internationalen Vergleich recht niedrig. Erleidet eine Person einen Herzstillstand, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ersthelfer sofort die Wiederbelebung durchführen, nur gering. Dabei ist diese sofort einsetzende lebensrettende Maßnahme bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes entscheidend für die Überlebenschancen des Patienten. Menschen, die diese Hilfe unterlassen, haben oft Angst, sie könnten etwas falsch machen und die Situation vielleicht noch verschlimmern.

Die Idee der Initiative "Löwen retten Leben", für die sich die die Lehrer Georg Kohlschmitt und Stefan Zeilfelder extra fortgebildet haben, ist, bereits Schüler für die Thematik zu sensibilisieren. An der Realschule Donaueschingen möchte man versuchen, alle Siebt-, Acht- und Neuntklässler jährlich zu schulen, sodass das Wissen um die Reanimation selbstverständlich wird. Dafür hat die Schule von der Initiative 15 Übungsphantome kostenlos bekommen. Damit steigt dann, so die Hoffnung, die Chance, dass die jungen Menschen bei einem Notfall tatsächlich spfort Hilfe leisten würden.