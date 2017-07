Donaueschingen Mildere Strafe für Ex-Geschäftsführer

Nach Insolvenzverschleppung und Bankrott reduziert das Amtsgericht Geldstrafe und Bewährungshaft

Vor sechs Jahren noch war das damals in Hagnau sitzende Unternehmen in Donaueschingen noch dick im Geschäft, als es ein großes Areal im Kernstadtbereich zu vermarkten galt. Und damals fing auch die unsaubere Geschäftsführung an. Zwei Geschäftsführer gab es, der kaufmännische Leiter ist inzwischen verstorben, der technische Geschäftsführer saß gestern auf der Anklagebank.

Mangelhafte Buchführung über mehrere Jahre, die für eine AG erforderlichen Geschäftsberichte wurden nicht rechtzeitig erstellt. Und als letztlich längst ersichtlich war, dass das Unternehmen die Gläubiger nicht mehr bedienen konnte, wurde der Gang zum Insolvenzgericht hinaus gezogen: Diese Vorwürfe hatte die Staatsanwaltschaft in ihrem Strafbefehl zu einer Haftstrafe von zwölf Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 20 000 Euro zusammengefasst. Dagegen hatte der inzwischen 66-Jährige Einspruch eingelegt. Begründung: Durch eine gesundheitliche Einschränkung könne er nur noch stundenweise arbeiten und von seinem Gehalt von wenigen hundert Euro als Berater in der Firma seines Sohnes das geforderte Bußgeld nicht begleichen. Auch die Haftstrafe wollte der Kaufmann gekürzt haben, weil nicht er, sondern sein Co-Geschäftsführer das Kaufmännische und somit die Bücher verantwortlich gezeichnet habe.

Ein Eintrag von Ende Dezember 2016 im Online-Handelsregister Freiburg weist ihn zwar in der Nachfolge seines Sohnes als Geschäftsführer einer inzwischen anderen und im Mai von Blumberg an den Bodensee umgezogenen Bauträger-Firma aus, doch das Gericht folgte den Aussagen des Angeklagten und dem vorgelegten Gehaltsnachweis, wonach sein Sohn die Geschäfte führe, er lediglich 750 Euro im Monat zum Leben zur Verfügung habe und bei seinem Sohn in einer Wohngemeinschaft lebe. Zudem zahle er monatlich noch 200 Euro für seinen jüngsten Sohn, der sich in Ausbildung befinde.

Neben dem umfassenden Eingeständnis wirkten sich die vorgebrachten Argumente strafmildernd im Antrag von Staatsanwaltin Steiner in der Verhandlung aus: Die Vergehen seien erheblich, dennoch könne man den Umständen entsprechend von zwölf auf zehn Monate reduzieren. Die Einkommenssituation sei zudem so schlecht, dass sie auf eine Geldstrafe verzichtete und 150 soziale Arbeitsstunden ansetzte. Arbeiten wollte wiederum der Angeklagte aus gesundheitlichen Gründen nicht. Zwischen 200 und 300 Euro im Monat könne er aber entbehren. Entsprechend plädierte Verteidigerin Barbara Wild auf neun Monate, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung, und eine geringere Geldstrafe.

Diesen Ausführungen folgte Richterin Franziska Schwalenberg in ihrem Urteil weitgehend: Neun Monate, drei Jahre Bewährungszeit und 6000 Euro Geldstrafe.

Der kurze Prozess war gleichzeitig auch noch Lehrstunde für eine Klasse der Kaufmännisch-Hauswirtschaftlichen Schule, die aufgezeigt bekommen hat, dass es im Unternehmen auch schlecht laufen kann. Sie alle wollen Industriekaufleute werden.