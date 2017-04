Donaueschingen Michael Sigg ist jetzt Ehrenmitglied

Wolterdinger Motrosportverein blickt unbekümmert in die Zukunft, denn an Nachwuchs fehlt es nicht.

Wolterdingen (rei) Sie können positiv in die Zukunft blicken. Es sind Männer mit Benzin im Blut. "Gib Vollgas", lautet ihr Schlachtruf. Doch wörtlich nehmen sie diesen nicht, wenn sie in geselliger Runde unterwegs sind. Der kleine, aber feine Männerclub des Wolterdinger Motorsportvereins pflegt seit 1985 nicht nur die Freude an heißen Öfen. Harmonie, Geselligkeit und Kameradschaft sind Begriffe, die das Vereinsleben prägen.

Tausende von Kilometern pro Kopf legten die Motorradfahrer im vergangenen Jahr bei gemeinsamen Touren, auch ins Ausland, zurück, berichtete Schriftführer Christian Scherer, der wieder einstimmig in seinem Amt bestätigt wurde. Auch der stellvertretende Vorsitzende, Johannes Heizelmann, wurde wieder einstimmig gewählt. Für Beisitzer Andreas Zwick rückt Fabian Schropp nach.

Altersmischung harmoniert

Vorsitzender und Ehrenmitglied Michael Käfer zeichnete in der Jahreszusammenkunft Michael Sigg für 25-jährige Mitgliedschaft aus und ernannte ihn gleichzeitig zum Ehrenmitglied. Christian Scherer ist zehn Jahre dabei. Doch auch Michael Käfer bekam für 20 Jahre Vereinspräsident, wie er hier heißt, eine Anerkennung.

Der Verein, der bunt zusammengewürfelt ist, wie Ortschaftsrat Armin Maier, der seit einem Jahr Mitglied ist, seine Kollegen nennt, zählt 32 aktive und 32 passive Mitglieder im Alter zwischen 20 und 60 Jahren. Und diese Mischung harmoniert offenbar gut, denn es stoßen immer wieder Mal neue Mitglieder dazu. Wie jetzt aktuell Valentin Schulz und Jonas Hofmeier, die als "Aufnahmegebühr" einen Holzhumpen mit Bier, springen lassen mussten.

Doch die Männer sind nicht nur mit dem Motorrad auf Achse. Sie veranstalten auch Hüttenwochenenden, Vereinsmeisterschaften, mit meist vier Disziplinen, wie etwa Bogenschießen und Dart, sowie Ausflüge.

Der Motorsportverein ist für neue Mitglieder offen. Kontakt: Michael Käfer, Telefon: 07705/5617 oder E-Mail: kaefermichel@freenet.de