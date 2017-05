Donaueschingen Michael Mittermeier zu Gast in Donaueschingen

Michael Mittermeier zu Gast in Donaueschingen: Und gleich muss der Bayer lernen. Hier ist man nicht im Schwabenland

In großen Buchstaben präsentiert sich das Motto: Wild. So heißt die Tour, mit der er seit Ende 2015 unterwegs ist. Doch wie wild ist der „Vorkämpfer der deutschen Stand-up-Comedy“ eigentlich noch? Immerhin ist der erste Gedanke, als er die Bühne des Mozartsaals betritt: „Alt ist der Michel geworden.“ Doch eine kurze Geste mit der Hand und die Erwähnung, dass er gestern in der Schweiz war, reicht dem Publikum schon zum Lachen.

Und dann legt er los: Pokémon go, dicke Kinder und Erdogan verknüpft er spielend mit dem Sachsen, der einen Dönerladen übernommen hat – weil’s mit dem Dialekt dann weniger auffällt. Die sexuellen Träume seiner Jugend, die heiligen vier Königinnen, denen er Obstler serviert und natürlich Starwars. Man könnte den Eindruck bekommen, dass hier nicht mehr viel wild ist, sondern früher alles besser war. Man hat es als Comedian ja auch schwer, wenn der „Trump einem alle Witze klaut.“ Zum Glück gibt es ja da noch die Österreicher, über die man immer lachen kann, und praktisch ist es, wenn auch noch gleich drei in der ersten Reihe sitzen. Oder die Schwaben – wobei dann Mittermeier sofort aufgeklärt wird, dass Donauschingen keinesfalls im Schwabenland liegt. Macht nichts, kurzerhand erklärt er Donaueschingen zum „Hotspot of Badenser-Land“ und Badenser-Sprüche kann er auch.

Dabei kann er es noch: Seine unnachahmliche Art, wenn er in die Geräusch- und Mimik-Kiste greift. Darth Vader auf dem Kinderspielplatz imitiert, die Ähnlichkeit eines schwarzen Smarts mit dem Helm des Starwars-Bösewichtes entdeckt oder ein Bayrischer Bürgermeister beinahe von Obamas Personenschützern erschossen wird, weil die Übersetzungen einen komplett anderen Sinn ergeben. Und immer wieder baut er mit kurzen Sätzen die vorausgegangene Themen noch einmal ein. Da nimmt es ihm das Publikum auch nicht böse, dass manchmal die Übergänge holpern und das Tourthema Wild oft in den Hintergrund rückt.

Und auch in Gefilde, die „eigentlich keine lustigen Themen sind“, begibt sich Mittermeier: IS und Terrorismus sind vor ihm nicht sicher. Und das mit gutem Grund: Beinahe schon eine Moralpredigt hält er auf der Bühne und im Publikum weicht die heitere Stimmung einem betretenen Schweigen: „Wir müssen über solche Themen lachen, denn wenn wir das aufhören, dann haben wir schon verloren.“ Und schließlich habe er als bayrischer Comedian vorm IS die doppelte A-Karte gezogen: Denn schon ein „Grüß Gott...“ bei der Begrüßung kommt da schlecht an.

Und irgendwann erfährt das Publikum dann doch noch, wann ein Mittermeier wild wird. Nicht etwa, wenn er mal sturmfrei hat. Da lädt er mittlerweile niemand mehr ein. Nein, wenn das Klopapier mal nicht funktioniert. Oder Bewegungsmelder für das Licht auf öffentlichen Toiletten. Es sind die kleinen Dinge des Alltags, die den 51-Jährigen wild machen. Und irgendwann fragt er sich, wo wild aufhört und krank anfängt. Und dann verknüpft er all seine Geschichten zum Finale noch einmal alle. Er kann es also noch. Aber für wild reicht es nicht ganz.