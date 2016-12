Donaueschingen Messerattacke vor Gericht

Ein 22-jähriger Asylbewerber muss sich nach einem Überfall mit einem Messer auf einen Passanten in der Max-Egon-Straße verantworten.

Der Nordafrikaner war bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Im Schnitt einmal pro Monat hatte die Polizei nach eigenen Angaben mit ihm zu tun, seit er zu Jahresbeginn in die Flüchtlingsunterkunft nach Donaueschingen kam. In der Nacht zum 5. August hat er den Bogen aber wohl überspannt, als er gegen 1.30 Uhr einen 49-jährigen Passanten nach dessen Gegenwehr mit dem Messer verletzt und 500 Euro geraubt haben soll. Noch am selben Tag wurde er von der Polizei gefasst. Jetzt ist er wegen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Sein Prozess wird am Montag, 9. Januar, 9 Uhr, beim Landgericht Konstanz eröffnet. Vier Zeugen werden gehört.

Der Angeklagte müsse mit fünf Jahren Freiheitsstrafe rechnen, meinte Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth nach dem Vorfall im August. In der Regel würden Asylbewerber nach Verbüßen von zwei Dritteln der Zeit ins Heimatland abgeschoben.

In besagter Nacht habe der Angeklagte nach Aussagen des betroffenen 49-Jährigen zunächst nach Drogen und Alkohol befragt und ihn nach Verneinung verfolgt. Um in Ruhe gelassen zu werden, habe er dem Mann 150 Euro angeboten. Daraufhin habe der 22-Jährige ein Messer gezückt und nach mehr Geld verlangt. Als er sich wehrte, wurde er mit dem Messer am Kopf verletzt.