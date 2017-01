Donaueschingen Merkel-Intimus gibt in Donaueschingen einen Bericht aus Berlin

Beim Regionalgespräch mit Bundesminister Peter Altmaier gibt's am 3. Februar im Mozartsaal der Donauhallen Einblicke in das Bundeskanzleramt

Anfang vergangenen Jahres stand es auf der Kippe: Das 1974 vom früheren Oberbürgermeister Bernhard Everke aus der Taufe gehobene Regionalgespräch. Die immer mit Hochkarätern besetzte Veranstaltungsreihe brachte alle zwei Jahre prominente Politiker wie den Bundesvorsitzenden und späteren Außenminister Guido Westerwelle nach Donaueschingen. Klaus Töpfer war auch schon da, Wolfgang Schäuble ebenfalls und auch Sigmar Gabriel oder Roman Herzog. Hat sich der Besuch von Hochkarätern in Donaueschingen überlebt? Diese Frage stellte Oberbürgermeister Erik Pauly den Räten, denn innerhalb der Fraktionen habe er "kein einheitliches Meinungsbild" in dieser Frage ausmachen können. Die Aussprache zeigte dann aber eindeutig: Die Traditionsveranstaltung soll eine Zukunft haben.

Und so kommt dieses Jahr ein politisches Schwergewicht am Freitag, 3. Februar, um 19 Uhr, in den Mozartsaal der Donauhallen: der Bundestagsabgeordnete Peter Altmaier, Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben. Als Leiter des Kanzleramts koordiniert er das Zusammenwirken der Ministerien. Er ist eine Verbindungsstelle zum Parlament, den Bundesländern und zu gesellschaftlichen Gruppen. Zuvor war der Volljurist Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Er gehört dem Deutschen Bundestag seit 1994 an und ist bekennender Single

Altmaier arbeitet heute also dort, wo die Fäden der Macht zusammenlaufen und zählt in dieser Position zu den ganz engen Ratgebern von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Apropos Schwergewicht: der Unionspolitiker präsentiert sich im neuen Jahr mit deutlich weniger Gewicht. Garten- und Handwerksarbeit am Wochenende nannte der Saarländer laut Medienberichten als Gründe. Altmaier soll einst 140 Kilogramm gewogen haben. Wohl kein anderer Politiker ist so offen und humorvoll mit seinen vielen Pfunden umgegangen. Altmaier ließ kaum eine Gelegenheit aus, über seine eigene Statur Witze zu machen: "Der menschliche Kopf ist ganz was besonderes: Je mehr man schon reingetan hat, desto mehr passt noch rein."

Der Merkel-Getreue hat in diesen Tagen viel zu tun, seine Chefin zu verteidigen – in der Flüchtlingspolitik auch gegen Kritik aus den eigenen Reihen. Die Rolle der CDU sei es nicht, populistische Forderungen umzusetzen, sondern verantwortlich zu regieren. Gleichzeitig wirbt Altmaier für die Integration der nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge. Allerdings müssten die Flüchtlinge auch eine „klare Ansage“ bekommen, an welche Regeln und Werte sie sich dabei zu halten hätten. Näheres am 3. Februar beim Donaueschinger Regionalgespräch.

Eintritt ist frei

Auch bei der Neuauflage des Regionalgesprächs sind alle Bürger eingeladen. Der Eintritt ist frei. Eintrittskarten können bei Karolin Baier von der Stadtverwaltung unter Telefon 0771/857-121 oder per E-Mail karolin.baier@donaueschingen.de bestellt werden. (hon)