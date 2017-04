Donaueschingen Meisterhaft und gewaltig: Organist lässt österliche Freude erklingen

Bei einer außergewöhnlichen Stunde der Orgelmusik bietet Jörg Josef Schwab die große Kunst der Orgelimprovisation in St. Marien.

Der Freiburger Münsterorganist Jörg Josef Schwab hatte sich für den zweiten Ostertag ein sehr festliches Programm vorgenommen. Mit "Auferstehungsmusik" konnte er sehr zur Freude der zahlreich erschienenen Orgelfreunde der Walckerorgel festliche Klänge entlocken. Schwab verstand es prächtig, die verschiedenen Facetten der Freude und Zuversicht der Osterbotschaft zu vermitteln.

Schon das gewaltige "Halleluja" des österreichischen Komponisten Franz Schmidt brachte die Zuhörer in eine festliche Stimmung. In den beiden Choralvorspielen von Johann Sebastian Bach – "Christ ist erstanden" und "Ach bleib bei uns" – war die verinnerlichte Freude und die frohe Erwartung zu vernehmen.

Die bekannte Toccata C-Dur BWV 564 ist ein großer Prüfstein für das königliche Instrument wie auch für den Organisten selbst. Im durchsichtigen, rhythmisch exakten und auch kraftvollen Spiel Schwabs, sowohl beim zarten Piano wie auch bei der Entfaltung des ganzen Klangvolumens der Walckerorgel, zeigte Schwab seine große Meisterschaft, sodass die "Toccata, Adagio und Fuge C-Dur" zu einem ersten Höhepunkt des österlichen Konzerts geriet. Auf die anfängliche Kontrastierung von brillanten Läufen in den oberen Registern sowie dem atemberaubenden Pedal-Solo gab es ein ruhiges, besinnliches Adagio mit einer tänzerisch bewegten Fuge, in der reine österliche Freude zu spüren war.

Schwab erwies sich aber auch – dies der zweite Höhepunkt des Konzerts – als meisterhafter Orgelimprovisator. Bei einem freudigen Grundton, über den die Orgelkänge den Hörer in himmlische Sphären führte ("Bleibe bei uns"), in einem modernen und beschwingten Sound, der an Klänge der Hammondorgel erinnerte (Marienlied), oder bei den sehr kontrastreichen symphonischen Improvisationen zu Themen seines Lehrers Wolfgang Seifert entfaltete Schwab die ganze Bandbreite der österlichen Botschaft: verhaltene Freude, triumphierender Jubel in tänzerischer Bewegung.

Verdienstvoll war es, an den großartigen, fast vergessenen Niederländer Gerard Bunk mit seinem "Pièce Héroique" (Pfingsten 1914) zu erinnern. Der begeisterte Beifall der Zuhörer wurde mit einem improvisierten "Concerto im barocken Stil" als Zugabe belohnt.

Zur Person

Die nächste Donaueschinger Stunde der Orgelmusik ist am Sonntag, 16. Juli, um 17 Uhr in St. Johann mit dem Knabenchor Capella Vocalis Reutlingen. Leitung: Christian Bonath, Orgel: Andreas Rütschlin.

Jörg Josef Schwab, geboren 1976 in Illertissen/Bayern, studierte ab 1997 an der Freiburger Musikhochschule Schul- und Kirchenmusik, Aufbaustudiengang Orgelimprovisation. Von 2008 an war er Domorganist in Essen, seit 2013 ist Münsterorganist in Freiburg.