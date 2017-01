Donaueschingen Mehr Zeit für die richtige Gaudi

Das Konzept für den Gaudimusik-Obed wird angepasst, sodass die Gruppen nicht mehr so viel unterwegs sind

Donaueschingen (jak) Neun Lokale und neun Gruppen: Der Gaudimusik-Obed geht in sein fünftes Jahr. Doch das Konzept wird für die Veranstaltung, die am 25. Februar stattfinden wird, dieses Mal etwas modifiziert. Hintergrund ist, dass es im vergangenen Jahr für die Gruppen doch schwer war, den Zeitplan einzuhalten.

Denn mit den Jahren ist auch die Teilnehmerzahl gewachsen und so wurden die Auftritte immer kürzer, damit auch wirklich alle Gruppen in jedem Lokal zu sehen waren. „Für die Gruppen war das eine extreme Herausforderung“, erklärt Clemens Willmann, Organisator der Stadtstreich(l)er-Frohsinn-Veranstaltung. Und so konnte das Konzept, dass jede Gruppe in jeder Gaststätte zu sehen ist, nicht mehr ganz aufrechtgehalten werden.

Ein Grund, zu reagieren: Nun gibt es zwei verschiedene Pakete. In vier Lokalen wechseln sich vier Gruppen ab, in fünf Lokalen sind die anderen fünf Gruppen zu sehen. Programm gibt es für die Besucher trotzdem ausreichend. „Es sind ja schließlich überall vier Stunden Programm“, erklärt Willmann.

Doch nicht nur beim Konzept gibt es in diesem Jahr eine Änderung: Das Irish-Pub wird dieses Mal nicht dabei sein. „Es war im vergangenen Jahr für die Gruppen dort einfach etwas schwierig.“ Das Publikum habe nicht unbedingt die Gruppen des Gaudimusik-Obed sehen wollen, entsprechend schwierig waren die Auftritte. Neu sind dafür der Schützen und das Twist dabei. Letzteres soll dann auch eine Station für den Ausklang des Abends werden, bei dem alle Gaudimusik-Obed-Gruppen erwartet werden. Dort werden nämlich Ignaz und Severin ihren Geburtstag feiern.

Die Veranstaltung

Der Gaudimusik-Obed findet am Samstag, 25. Februar, ab 19 Uhr statt. Dabei sind in diesem Jahr 1-2-3-4-Damenwahl, Ignaz und Severin, Kueseckel, Stadtstreich(l)er, Los d’Ufezofer, D’Alläfänzigä, Hubertus Chörle, Heiligs Blechle und Co sowie Badische Fasnet mit Brassmann. Die Veranstaltung findet in folgenden Lokalen statt: Hirschen, Silvias Weinstube, Bräustüble, Schützen, Twist, Café Reiter, Café Hengstler, Linde und Ochsen.