Donaueschingen Mehr Geld in der Kasse

Haushaltsjahr 2017 entwickelt sich deutlich besser als im Herbst noch erwartet. Gewerbesteuer geht Richtung 13 Millionen Euro

Bei den Haushaltsberatungen im Herbst war Kämmerer Georg Zoller erwartungsgemäß vorsichtig. Zu zurückhaltend für Michael Blaurock (Grüne). Der forderte in der Kalkulation einen um eine Million Euro höheren Ansatz bei der Gewerbesteuer und setzte sich gegen den 11,5 Millionen-Vorschlag durch, den Zoller aus der langjährigen Entwicklung errechnet hatte. Blaurock sollte recht behalten. Nach aktuellen Berechnungen darf die Stadt sogar noch eine halbe Million mehr Gewerbesteuer aus den heimischen Betrieben erwarten. Eine halbe Million mehr bedeuten aber auch gleich 100 000 Euro Umlage an Bund und Land.

Die Steuereinnahmen sprudeln auch beim Bund, was sich nach der jüngsten Steuerschätzung positiv auf den Gemeindeanteil der Einkommen- und Umsatzsteuer auswirken wird. Für Donaueschingen sind dies 580 000 Euro mehr als kalkuliert. Und weil das Land sich mehr an den Sachkosten an Schulen beteiligt, fließen weitere entlastende 122 000 in die Stadtkasse.

Auf der anderen Seite werden die 800 000 Euro für Grunderwerb im Konversionsareal in diesem Jahr noch nicht gebraucht, ebenso die geplanten 600 000 Euro für die Grüninger Halle oder Salzhalle (320 000 Euro). Diese Summen werden aber in neuen Haushaltsjahren benötigt.