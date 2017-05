Donaueschingen Mehr Betreuerper Paten-System

SKM muss Betreuerzahl deutlich steigern. Zahl der zu betreuenden Menschen steigt stark an. Verein hofft auf finanzielle Unterstützung beim Vereinswettbewerb von Sparkasse und SÜDKURIER

Der SKM-Katholischer Verein für soziale Dienste Schwarzwald-Baar möchte in seinem Projekt noch mehr ehrenamtlich tätige Betreuer gewinnen. Die soll unter anderem durch ein Paten-System gelingen.

Er möchte, dass Menschen in Not Helfer und Hilfe finden. Personen sollen aber auch zum sozial-caritativen Dienst in Kirche und Gesellschaft motiviert und befähigt werden. Der SKM ist hauptsächlich auf ehrenamtliche Mitarbeiter angewiesen. Derzeit sind im SKM 135 Personen tätig, die 190 Menschen im Auftrag der Betreuungsgerichte gesetzlich vertreten.

Da jährlich einige Betreuer aufgrund ihres Alters ausscheiden, ist es notwendig, für diese Personen Ersatz zu erhalten. Außerdem steigt der Bedarf an Betreuern, da der Anteil an bedürftigen Personen spürbar steigt. In einer zunächst auf vier Jahre angelegten Anwerbeoffensive soll jeder der bisher Tätigen mindestens eine geeignete Person überzeugen, sich zu einer Einstiegsqualifizierung anzumelden. Hierdurch sollen bis 2020 jährlich mindestens 15 neue Betreuer auf das Amt eines amtlich bestellten Betreuers vorbereitet werden. Durch ein so genanntes Paten-System, das heißt, neue Betreuer werden von erfahrenen Betreuern eine Weile begleitet, damit sie behutsamer in die Aufgabe hineinwachsen. Durch kontinuierliche Weiterbildungsangebote werden die Betreuer auf die besonderen Anforderungen der klienten- und rechtsbezogenen Faktoren bedarfsgerecht qualifiziert.

Referenten für diese Weiterbildungskurse kosten aber Geld. Ebenso die geplante Schaffung eines Handbuches. Von dem Projekt sollen die Menschen profitieren, die ihre Lebensverhältnisse nicht mehr oder kaum noch regeln können. Dieser Anteil steigt zunächst wegen des demografischen Wandels. Dazu kommt, dass die Tragfähigkeit familiärer Strukturen abnimmt und bedürftig gewordene Familienmitglieder zunehmend auf fremde Hilfe angewiesen sind. Der Anteil von schwierigen Betreuungen nimmt ebenfalls zunimmt, da auch der Anteil an Demenz erkrankter Menschen steigt. Dazu kommen Spätfolgen durch exzessiven Alkohol- und Drogenkonsum. Und es kommen immer mehr Betreuungsfälle von Menschen mit Migrationshintergrund dazu, die für Betreuer sprachliche wie auch kulturelle Herausforderungen mitbringen. Von dem Projekt profitieren werden jedoch auch die Gerichte und die Betreuungsbehörden, die auf Ehrenamtliche im Bedarfsfall zurückgreifen können und dadurch die sehr kostenträchtige Berufsbetreuung umgehen.

SKM-Katholischer Verein

Der Sozialverein Katholischer Männer (SKM) im Landkreis wurde 1992 gegründet und hat 135 Mitglieder. Der Verein mit Sitz in Donaueschingen geht davon aus, dass die Anzahl an Personen, die ihre Lebensverhältnisse nicht mehr selbst regeln können und deshalb rechtliche Betreuung benötigen, in stark steigen wird. Deshalb muss laut SKM auch die Schar der ehrenamtlichen Betreuer vergrößert werden. Der Verein möchte deshalb die Menschen mit einem Paten-System zu sozial-caritativem Dienst in Kirche und Gesellschaft motivieren. (wit)