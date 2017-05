Donaueschingen Mediclin investiert in Donaueschingen in ein zweites Pflegeheim

Mediclin investiert in Donaueschingen in ein zweites Pflegeheim

Die Krankenhausgesellschaft mit Sitz in Offenburg reagiert auf steigende Nachfrage und neue gesetzliche Regelungen

Der deutsche Krankenhaus- und Pflegeheimmarkt erlebt seit einigen Jahren einen radikalen Umbruch. Wegen ihrer chronischen Finanznöte sind immer mehr Kommunen bereit, Krankenhäuser und Seniorenheime aus der öffentlichen Obhut zu entlassen und an private Betreiber zu übergeben. Firmen wie Asklepios, Rhön, Sana, Helios, Paracelsus, Mediclin und Fresenius sind die Profiteure dieser Entwicklung, die auch vor Donaueschingen nicht halt gemacht hat. Im Juli 2010 hat die "Mediclin-Klinik am Vogelsang", eine Klinik für Rehabilitation, ihre Arbeit aufgenommen. Als Fachklinik für Psychosomatik und Verhaltensmedizin gehört das Haus, das oberhalb des Schwarzwald-Baar-Klinikums und in der Nähe der Reha-Klinik an der Sonnhalde liegt, zum Mediclin-Verbund, der seinerseits wieder vor ein paar Jahren von der Asklepios-Gruppe übernommen worden ist. Der bundesweit tätige Konzern, dem insgesamt 49 Krankenhausbetriebe gehören, betreibt neben der Reha-Klinik in Donaueschingen auch die Baar-Klinik und die Albert-Schweitzer-Klinik in Königsfeld.

In Donaueschingen unterhält Mediclin in unmittelbarer Nachbarschaft zur Reha-Klinik auch die Seniorenresidenz Am-Baar-Zentrum, in dem zurzeit 49 Menschen versorgt werden. Die 31 Einzelzimmer und 9 Doppelzimmer sind auf drei Wohnbereiche verteilt. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad, sind senioren- und behindertengerecht eingerichtet und barrierefrei zu erreichen. Da die Nachfrage nach Pflegeplätzen nach wie vor groß ist und die Seniorenresidenz nicht mehr in allen Punkten den gesetzlichen Vorgaben entspricht – in Pflegeheimen und Heimen für Menschen mit Behinderungen darf es vom 1.

September 2019 an im Wesentlichen nur noch Einzelzimmer geben – hat sich die Krankenhausgesellschaft dazu entschieden, eine zweite Pfegeeinrichtung zu bauen und die alte zu sanieren.

Laut Sven Uwe Gau, dem Geschäftsführer der Mediclinic Pflege GmbH, soll das neue Haus Anfang 2020 bezugsfertig sein. Der Neubau soll zwei bis drei Wohngruppen mit je 15 Bewohnern Platz bieten. Das hängt davon ab, ob zwei- oder dreigeschossig gebaut wird. Jeder Bewohner hat ein Einzelzimmer mit Nasszelle, pro Wohngruppe gibt es eine Gemeinschaftsküche und ein Gemeinschafts-Wohnzimmer. Sobald die Bewohner der jetzigen Seniorenresidenz dort eingezogen sind, kann die Sanierung und Modernisierung der bestehenden Einrichtung beginnen, die Mitte 2020 abgeschlossen sein soll. Hier soll es dann Platz geben für alternative Wohnformen wie Senioren-Wohngemeinschaften. Eine Tagespflege soll im Neubau ebenfalls untergebracht werden. Für Mediclinic ist eine zweite Senioreneinrichtung am Standort Donaueschingen ideal, kann die Krankenhausgesellschaft so laut Geschäftsführer Gau doch Synergieeffekte erzielen, zum Beispiel bei den Freizeitangeboten. Und eine Cafeteria gibt es ja auch schon.