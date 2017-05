Donaueschingen Matthias Berg sorgt mit seiner Kanzelrede für eine volle Donaueschinger Stadtkirche

"Mach was draus" ist das Lebensmotto des preisgekrönten Musikers und Sportlers

Matthias Berg motiviert und steckt an: Seine gute Laune, seine eindrucksvolle Kanzelrede am Sonntag in der Donaueschinger Stadtkirche St. Johann füllt die Bänke mit begeisterten Zuhörern. Sehr zur Freude von Pfarrer Erich Loks, der sich eine solch lebhafte Nachfrage wohl auch für sonntägliche Messen wünscht.

Oben auf der Kanzel hat Matthias Berg dafür gleich zu Beginn der kurzweiligen und Mut machenden Kanzelrede den humorvollen Vorschlag parat, "in einer katholischen Kirche einen Evangelischen sprechen zu lassen". Er redet eineinhalb Stunden frei von der Leber weg, beeindruckt Besucher wie Justizminister Guido Wolf und die Landtagsabgeordnete Martina Braun, OB Erik Pauly und Alt-OB Bernhard Everke oder Franz Schuhmacher, den früheren Landtagsabgeordneten aus Spaichingen. Einige Hundert Besucher hören dem behinderten Musiker, Sportler und Juristen mit Vergnügen zu, lassen sich motivieren und mischen sich am Ende unter die lange Schlage der Autogrammjäger, denen Matthias Berg eine Widmung ins Buch schreibt.

Der Titel des Buches "Mach was draus" ist zu seinem Lebensmotto geworden. Der 55-Jährige entwickelt trotz seiner Contergan-Schädigung viel Lebensmut, wird zu einem preisgekrönten Musiker und Sportler. In der Kanzelrede schildert er seinen ungewöhnlichen Lebensweg, der in Detmold begann, ihn nach Trossingen, Stuttgart und Esslingen führte und neben seinen Leistungen in Sport und Musik auch zu einem bedeutenden Verwaltungsfachmann werden ließ.

Matthias Berg erzählt, wie er mit seiner Contergan-Schädigung klar kommen muss: Die Musikerfamilie hilft ihm, die vielen bösen Kommentare in seiner Jugendzeit – zum KZ gehts links rum – zu überstehen. Wegen seiner kurzen Ärmchen und fehlender Finger wird das Horn zum idealen Musikinstrument, das er auf hohem Niveau zu spielen lernt. Inzwischen geht er offen und selbstbewusst mit seiner Behinderung um, kann sich locker als "das völlig geknechtete Sandwich" bezeichnen, das zwischen nichtbehindertem Bruder und Schwester aufwuchs. Er geht mit humorgeladenen Anekdoten aber auch mit Wissen untermauert, das Thema an, wie man Höhen und Tiefen des Lebens bewältigt. Statt immer nur zu jammern, geht es um Lebensmut, Selbstdisziplin und die Überzeugung, "du kannst es selber schaffen."

Daraus zieht Berg seine "heitere Gelassenheit", die Grundstimmung seines Lebens, die ihm Kraft gibt: Die Dinge selbst anpacken und nicht immer nur nach Ausreden suchen und anderen die Schuld zuschieben. Die eigene Verantwortung im Kopf und die Konzentration auf die Talente, die man selber hat, die Frage, wie kann ich anderen helfen, ihnen Mut zusprechen und andere behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Disziplin scheint ihm die wichtigste Tugend, "sie tut auch mal weh, weil sie anstrengend ist" sagt Matthias Berg. Und das bringt er auf den speziellen Punkt: "Lächle mehr als Andere" besser bekannt in der Abkürzung "LmaA".