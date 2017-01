Donaueschingen Maschinenpark wird modernisiert

Die Firma Steinbach investiert 400 000 Euro in ihre Produktion. Ein klares Bekenntnis zum Standort Donaueschingen.

Mit gleich vier neuen Maschinen, drei CNC-Fräsmaschinen und einer CNC-Drehmaschine, hat die Firma Walter Steinbach in Donaueschingen jetzt ihren Maschinenpark modernisiert und entscheidend aufgewertet. Sie werden im Werkzeugbau zur Herstellung von Stanzwerkzeugen für die Fertigung von hochpräzisen Blechteilen eingesetzt.

400 000 Euro hat das Unternehmen in die Erweiterung seiner Produktionskapaziät jetzt investiert. "Im nächsten Schritt werden wir die Automatisierung unserer Maschinen vorantreiben", sagt der geschäftsführende Gesellschafter Frank Eiss. "Wir pflegen dabei eine enge Zusammenarbeit mit der Firma Motech in Hüfingen, die auch die Maschinen geliefert hat."

"Wir investieren laufend in unseren Maschinenpark", betont Eiss. "Auch, um technologisch am Ball zu bleiben." Für den Firmenchef ist dies auch ein klares Bekenntnis zum Standort Donaueschingen. "Die Firma Steinbach ist in der Stadt Donaueschingen verwurzelt." Vor über 100 Jahren in Pforzheim gegründet, kam Walter Steinbach mit seiner renommierten Firma in den 50er-Jahren auf die Baar.

Heute bietet der Betrieb 158 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz – und vor allem auch jungen Menschen den entscheidenden Schritt ins Arbeitsleben. "Wir legen in unserem Betrieb großen Wert auf eine fundierte Ausbildung, sowohl im technischen, als auch im kaufmännischen Bereich", erlärt Eiss. "Unsere guten Facharbeiter sind durchweg Eigengewächse mit Aufstiegschanchen."

Das Leistungsangebot der Firma Steinbach umfasst hochpräzise Stanz- und Laserteile und verwandte Baugruppen sowie technische Problemlösungen. Die Abnehmer kommen aus vier großen Bereichen, nämlich aus dem Maschinenbau, der Automobilbranche sowie aus der Energie- und Medizintechnik. "Darin liegt unsere große Stärke. Damit sind wir nicht von nur einer Branche abhängig", so der Geschäftsführer. Eine große Rolle spielt der Energiesektor: "Wir fertigen FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) für extrem hohe Ströme und sind damit weltweit unterwegs", sagt Frank Eiss.

"Immer mehr gefragt sind individuelle Gesamtlösungen", erklärt der Firmenchef. Als Dienstleister in Entwicklung und Konstruktion stehen den Kunden der Firma Steinbach hochqualifizierte Techniker und Konstrukteure bereits im Vorfeld eines Projektes zur Verfügung. Die Fertigung von seriennahen Prototypen rundet das Leistungsspektrum des "Full-Service-Supplier" (Komplettanbieter) ab.

Firma Motech

Die neuen Maschinen der Firma Walter Steinbach wurden von der Firma Motech CNC-Technik geliefert und der Betrieb aus Hüfingen übernimmt auch den Service. Seit geraumer Zeit pflegen die beiden Unternehmen von der Baar eine enge Zusammenarbeit im Bereich der Maschinenüberholung und des Technikaustauschs. Motech beliefert Firmen weltweit mit innovativen CNC-Maschinen und bietet dafür ein Komplettpaket "Alles aus einer Hand" an.