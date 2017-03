Donaueschingen Martina Bolkart trifft als Vorsitzende der Donaueschinger Stadtkapelle den richtigen Ton

Die Stadtkapelle ist mit der Arbeit der Vorstandschaft zufrieden. Im vergangenen Jahr war das Jubiläumskonzert der Jugendkapelle ein Höhepunkt.

Donaueschingen – Seit nunmehr einem Jahr leitet Martina Bolkart als Vorsitzende die Geschicke der Stadtkapelle Donaueschingen. Wie zufrieden die Mitglieder damit sind, zeigt die einstimmige Wiederwahl Bolkarts als Vorsitzende. Ebenfalls wurden Rafael Hafkesbrink als Kassierer, Stefanie Burger als Jugendleiterin, Elena Heidinger als zweite Beisitzerin, Ingeborg Weidemann als Inventarverwalterin und Herbert Haberer als Notenwart in ihrem Amt bestätigt.

Marcel Bürk wird in Zukunft den Vorstand als erster Beisitzer unterstützen. Florian Gaedtke wird, zusammen mit Klaus Lehmann, das Amt des Kassenprüfers übernehmen. Kassierer Rafael Hafkesbrink berichtete über einen zufriedenenstellenden Kassenstand. Die Veränderung von der stadtgetragenen Einrichtung hin zum eingetragenen Verein und die damit verbundene Eigenfinanzierung wird auch in den kommenden Jahren ein großes Thema bleiben.

Die Umstellung der Bewirtung am Herbstfest hat positiv zur Finanzierung beigetragen. Lob galt in diesem Zusammenhang vor allem Rolf Bürssner. Als Höhepunkt des vergangenen Jahres nannte die Vorsitzende den gemeinsamen Ausflug der Stadtkapelle nach Oberstdorf, den ersten Auftritt des Ensembles im November im Biedermannmuseum sowie das Herbstkonzert im Strawinskysaal der Donauhalle.

Als besonderes Highlight galt vor allem das Jubiläumskonzert der Jugendkapelle, für das die Jugendlichen viel positive Rückmeldung bekamen. Jugendleiterin Burger freute sich über das gelungene Konzert und die engagierte Arbeit der jungen Leute. Auf die insgesamt 156 Musiker – von der musikalischen Früherziehung bis zum Hauptorchester – wartet auch in diesem Jahr Spannendes: Am Sonntag, 14. Mai 2017, veranstaltet die Jugendkapelle zusammen mit der Bläserklasse der Realschule, der Musikalischen Früherziehung und der Flötengruppe der Stadtkapelle ein Kinderkonzert. Die Sommerserenade findet am Sonntag, 9. Juli, im Innenhof des Marstalls statt. Ebenso ist im November wieder ein Herbstkonzert in den Donauhallen anberaumt.