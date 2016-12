Donaueschingen Mann bedroht Jugendliche mit Messer

Wohnsitzloser bedroht junge Leute am Bahnhof Donaueschingen mit einem Messer. Bundespolizei sucht neutrale Zeugen

Am Montag kam es gegen 19:15 Uhr am Bahnhof Donaueschingen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer fünfköpfigen Gruppe junger Leute und einem 59-jährigen Wohnsitzlosen. Dabei soll, so die Polizei, der Wohnsitzlose zunächst ein Küchenmesser gezogen und die fünf Personen bedroht haben. Nachdem der Mann dann ein großes Messer zückte, wehrte sich einer der Bedrohten und sprühte dem Mann Tierabwehrspray ins Gesicht. Da der Wohnsitzlose dann über Beschwerden im Gesicht und Mund klagte, wurde er zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus Donaueschingen gebracht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Da es bezüglich des genauen Geschehens widersprüchliche Aussagen der Beteiligten gibt, sucht die Bundespolizei neutrale Zeugen: (07628) 80590 oder über die kostenlose Hotline: 08006888000.