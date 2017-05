Donaueschingen Manege frei für den Zirkus Belly in Donaueschingen

Menschen, Tiere Sensationen heißt es vom 18. bis 21. Mai auf der Gerbewies

Der Zirkus Belly kommt vom 18. bis 21. Mai zum ersten Mal nachDonaueschingen und präsentiert sein Programm „Simply the Best“. Die drei indischen Elefantendamen sind einer der Höhepunkte der Vorführungen. Das Unternehmen von Direktor Roman Zinnecker gehört zu den großen Zirkussen der Branche. Es reist laut Pressemitteilung mit großen, modernen Zeltanlagen. Das Chapiteau, wie das Zirkuszelt in der Fachsprache genannt wird, hat eine bequeme Sitzeinrichtung (Einzelsitze) für bis zu 900 Personen. Die Besucher erwartet ein Programm mit Live-Gesang, internationalen Artisten, Tierdarbietungen und Clownerie. Begleitet wird das Programm von modernem Ton- und Lichtdesgin. Besonders stolz ist Roman Zinnecker auf die Verpflichtung der russischen „Clowns Boutique“. Sie traten viele Jahre im Russischen Staatszirkus auf. Mit der Goldmedaille beim European-Zirkus-Festival in Lüttich sowie dem 1. Platz beim Zirkusfestival von Namur wurde der Junior des Hauses, Marlon Zinnecker ausgezeichnet. Er präsentiert "eine der besten Freiheitsdressuren der Gegenwart", so der Pressetext. Seine acht schwarzen Friesenhengste zeigen zahlreiche Figuren wie Pirouetten, Gegenläufe oder Fächer. Die drei indischen Elefantendamen Leika, Limara und Seila zeigen in der Manege ihr können. Mit viel Rüsselspitzengefühl und eleganter Imposanz zeigen sie ihre Kunststücke im Rhythmus der Musik. Natürlich dürfen die Artisten in einem großen und spektakulären Zirkusprogramm nicht fehlen.Pressesprecher Andreas Meyer erzählt: „Wir sind oft unterwegs und auf der Suche nach den besten Artisten, um unseren Besuchern immer neue und außergewöhnliche Nummern präsentieren zu können.“ Wenn der junge Daragh aus Irland seine Nummer zeigt, versteht man sofort, was Meyer meint. Der einzigartige Extrem-Klischnigger zeigt Kontorsionistik, so wird das Verbiegen des Körpers in derFachsprache genannt. Eine absolute Sensation und das Publikum fragt sich, ob dieser Mann überhaupt Knochen hat. Das Unternehmen gastiert von Donnerstag, 18. Mai bis Sonntag 21. Mai auf der Gerbewies in Donaueschingen. Vorstellungen am Donnerstag um 19 Uhr, Freitag und Samstag um 16 Uhr und 19 Uhr, Sonntag um 14 Uhr. Am Freitag, 19. Mai, um 16 Uhr lädt der Zirkus Belly-Wien zur großen Familienvorstellung ein, dann kosten alle Plätze nur 10 Euro (Loge 15 Euro). Tickets gibt's unter anderem in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle sowie bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen.