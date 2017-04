Donaueschingen Man will halt die Likes: Praktikanten beschäftigen sich mit digitalen Medien

SÜDKURIER-Praktikanten sprechen mit Experten: Medienkompetenz undCybermobbing als Themen

Es war ein Tag wie jeder andere für die 15-jährige Lia (Name geändert). Bis die Drohung der Mitschülerin kam, die dafür sorgte, dass es kein Tag mehr wie jeder andere war: Wenn sie nicht selbst über sich bei Facebook schreibe, dass sie „fett und hässlich“ sei, werde dann dort ihre Handynummer veröffentlicht. Lia gefror das Blut.

Was hätte sie tun können? „Auf jeden Fall sofort den Kontakt blocken und sich Hilfe suchen“, sagt Michaela Gut, Schulsozialarbeiterin an der Donaueschinger Realschule. Das sogenannte Cybermobbing, also das virtuelle Beleidigen, Bedrohen, Ausgrenzen – schlicht Grenzüberschreitungen gegen die Würde des Menschen – sei bei Weitem nicht nur ein Problem an ihrer Schule, sondern „ein gesamtgesellschaftliches“.

Eines, das auch damit zu tun hat, dass mittlerweile fast jeder Zwölfjährige ganz selbstverständlich ein internetfähiges Handy mit sich herumträgt. Das betrachtet Sozialarbeiterin Gut durchaus mit Sorge: Viele aus der Generation Smartphone seien, „wenn sie in der Gruppe zusammensitzen, nicht mehr in der Lage, ein Gespräch zu führen. Die schicken sich lieber Whatsapp-Nachrichten über den Tisch“, sagt sie.

Doch nicht nur übertriebene Handynutzung kann zum Problem werden, sondern auch Missbrauch des Smartphones. Mit solchen Fällen hatte die Realschule bereits vor fünf Jahren zu kämpfen. Lehrer wurden zuerst abgefilmt und danach im Netz präsentiert. Auch ein Grund, warum seit dieser Zeit Handys zwar mitgebracht werden dürfen, aber permanent ausgeschaltet bleiben müssen, wie Schulleiter Gerhard Lauffer erklärt.

Und das nicht von ungefähr: Denn Facebook, Instagram, Snapchat und Whatsapp-Gruppen sind in der Freizeit für fast alle Jugendlichen nicht mehr wegzudenken, wenigstens in der Schule soll es eine Pause geben. Aber trotzdem wirken sich diese Kanäle auf das Schulleben aus: „Es kam beispielsweise vor, dass ein Schüler über einen Bordstein gestolpert ist, dabei gefilmt wurde und das Video nachher im Netz präsentiert wurde, um ihn lächerlich zu machen“, sagt Michaela Gut.

Klingt zuerst relativ harmlos, doch es gab und gibt Fälle, die weit darüber hinausgehen. „Passwörter wurden geknackt, Bilder geklaut und auch bewusst manipulierte Fotos in Umlauf gebracht, um Mitschüler zu mobben – oder es wurden unter Androhung von Gewalt Nacktbilder erpresst.“

Whatsapp-Gruppen als Schulhof ohne Aufsicht

Was macht die Schule in diesem Fall? „Wir mussten schon mehrmals die Polizei einschalten“, sagt Rektor Lauffer. Die Alarmzeichen, wenn jemand virtuell gemobbt wird, seien die gleichen wie bei „realem“ Mobbing auch: sozialer Rückzug, Krankheit, Leistungseinbruch.

Denn obwohl Handys auf dem Schulgelände verboten werden können, bilden Whatsapp-Klassengruppen einen virtuellen Schulhof – aber ohne Lehrer. Denn die sind meistens nicht drin, sagt Lauffer. Das findet er problematisch, denn erstens ist die Handynummer eines Kindes für jedes Gruppenmitglied automatisch verfügbar – und zweitens werden Schüler gemobbt, indem man sie plötzlich aus den Gruppen aussperrt.

Welche Funktion hat das Mobbing im Netz? Frust ablassen, Konflikte ausleben, anderen bewusst schaden – manchmal auch nur, „weil man halt die Likes will“, wie Gut weiß.

Das Leben mancher Jugendlicher spielt sich heutzutage zu großen Teilen im Netz ab: Der Besuch von sechs verschiedenen Chatrooms hintereinander, fast die ganze Freizeit wird am Bildschirm verbracht. Sieben Stunden seien bei ihr Standard, berichtet eine 16-jährige Donaueschinger Gymnasiastin.

Doch der Mediengebrauch hat auch andere Seiten. Immer mehr Jugendliche nutzen Youtube-Kanäle auch pädagogisch wertvoll: nämlich zum Lernen und zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten. Kanäle wie „wissen2go“ und „thesimpleclub“ (siehe Text unten) erfreuen sich großer Beliebtheit.

Ein Trend, den Schulleiter Lauffer jedoch mit Skepsis betrachtet, „denn Wissensvermittlung ist ureigene Aufgabe von Lehrern “. Gegen den Einsatz von digitalen Medien hat er aber nichts: Auch die Lehrer an seiner Realschule verweisen auf Lernseiten im Internet – und vor fünf Jahren hatte man auch probeweise versucht, Tablets im Unterricht zu verwenden. Das konnte sich jedoch bis heute nicht durchsetzen.

Was kann man tun?

Einziger völliger Schutz vor Cybermobbing, so Gut und Lauffer, sei der gänzliche Verzicht auf digitale Medien. Dies sei jedoch unrealistisch. Wichtig sei die Vorbildfunktion der Eltern. Bis zum Alter von elf, zwölf Jahren halten die beiden ein Smartphone für nicht angebracht. Außerdem sollten Eltern gegebenenfalls bestimmte „Apps“ zur Einschränkung der Funktionen auf den Geräten ihrer Kinder installieren. Schulsozialarbeiterin Michaela Gut ist auch dafür, das Handy jüngerer Kinder regelmäßig zu kontrollieren.

Die Praktikanten

Emily Stockburger (15, Fürstenberg-Gymnasium), Anna Dorosch (16, FG) und Florian Leinert (15, Realschule Engen) haben vergangene Woche im Rahmen der Berufsorientierung fünf Tage in der Redaktion verbracht. Betreut und ein wenig beim Schreiben unterstützt wurden sie von SÜDKURIER-Redakteur Christian Nick.