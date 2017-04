Donaueschingen Makabere Lieder und bitterböse Lachnummern im Donaueschinger Gewölbekeller

Die "Schwarze Grütze" setzt in ihrem Programm auf tiefschwarzen Humor

Rasant und schräg, das Kabarett-Duo "Schwarze Grütze" wird zu einem Riesenspaß für die Donaueschinger Kleinkunstfreunde. Bei ihrem Auftritt im Gewölbekeller der Musikschule lassen Stefan Klucke und Dirk Pursche am Freitagabend eine geballte Ladung an schwarzem Humor aufblitzen. Die beiden Witzbolde aus Potsdam versprühen Wortwitz und viel musikalisches Können an Gitarren und Klavier, mit Gesang und Grimassen. Und natürlich tropft das Blut des Nachbarn makaber von der Decke: Bitterböse und mit viel Spaß, der auch die Zuschauer ansteckt.

Im 20. Jahr ihrer Bühnenauftritte stehen Stefan Klucke und Dirk Pursche mit fein geschliffenen Texten einmal mehr auf der Donaueschinger Bühne, verbreiten herzerfrischend ihre Wundermedizin. Ob freilich Ritalin das richtige Mittel ist, um Hyperaktivität (ADHS) bei Kindern zu bekämpfen, scheint da eher fraglich. Das Duo lässt schwungvoll medizinisch-psychologische Besonderheiten auf die begeisterten Zuhörer herunterprasseln. Da geht es um die Geschäftsidee mit der Organspende und die Frage, wieviel Wert wohl so ein Arm hat und wie viele Finger man im Zwölffingerdarm wohl wirklich braucht. Die Story endet mit der Feststellung: "Man kann auf fast alles verzichten, außer auf Geld."

Ähnlich makaber geht es beim Hochhaus-Song zu, bei dem der "Suizid als Lebensaufgabe" gesehen wird: Die Zeitung mit den großen Überschriften taucht auf, wittert eine neue Story, im Schlepptau der McDonalds-Stand. Sie warten darauf, dass Herr Peters wirklich springt und für die Portion "Extra-Ketchup" sorgt. Aber die "Schwarze Grütze" ist halt eine Truppe, die daraus eine Lachnummer macht, der man sich nicht entziehen kann. Stefan Klucke und Dirk Pursche reiben es den Zuschauern unter die Nase: "Wir sind in Donaueschingen, wo die Menschen zum Lachen in den Keller gehen": Das sitzt grandios. So kommt eben auch der Song "Mama ich kann fliegen" aus einem tiefschwarzen Humor. Nach und nach springen die Familienmitglieder aus dem Fenster und wenn die Oma dann ruft, "halt, ich bin dabei, und schon ist wieder eine Neubauwohnung frei", dann haben die bösen Buben aus Potsdam endgültig die Besucher im Sack.

Man kann ihren bösen Liedern und ihren Blödeleien stundenlang zuhören. Sie erzählen mit Stabreim-T die Geschichte vom Trabi. Und die geht ungefähr so: "Tankstelle Thüringer Tor, Trucker, Toilette, Tuttlingen, Trossingen Trier, tiefste Taiga, toller Tag" Das witzige Spiel mit der Sprache wird in der China-Nummer auf die Spitze getrieben: Wenn ständig l und r verwechselt werden, bleibt kein Auge trocken: "L-ache der Chinesen, sich l-egen b-lingt Segen, meine Magensäu-le kochte übe-l, ich musste bl-echen. Es geht um die Wu-lst."

Und schließlich werden Zuhörer auch aufs schlüpfrige Glatteis geführt: "Liegst du nackt auf dem Küchentisch, und jemand steckt dir Zwiebel und Apfelstückchen hinten rein, dann musst du eine Weihnachtsgans sein." Das ist einfach klasse und witziges Kabarett, an dem die Akteure selbst ihren Spaß haben.