Donaueschingen Märchenhafter Abschied in Grüningen  Neun Kinder verlassen die Grundschule

Märchenhafter Abschied in Grüningen – Neun Kinder verlassen die Grundschule

Die Erich-Kästner-Außenstelle in Grüningen sagt neun Viertklässlern mit Liedern, Tanz und Theater danke. Für die Abschlussfeier mussten die Akteure viel Text auswendig lernen.

Trotz der missglückten Generalprobe lief am Montagabend alles bestens mit dem Schülertheater „Rumpel und Stilz“ und den Liedern. Mit einem fast eineinhalbstündigen Programm wurde den Gästen in der Grüninger Mehrzweckhalle abwechslungsreiche Unterhaltung geboten. Den Jüngsten wurde einiges an Durchhaltevermögen abverlangt, aber schließlich sollten die neun Viertklässler gebührend verabschiedet werden.

Da gab es selbstgetextete Liedverse, anspruchsvolle Tanz-Choreografie sowie fantasievolle Kostüme und herzerfrischende Dialoge im Theaterstück. Das entführte die Anwesenden in die moderne Märchenwelt: Herr Rumpel und Herr Stilz, zwei „ehrbaren Gaunern und Betrügern“, gelang es, ein baufälliges Hexenhaus samt Inventar für gutes Geld zu verhökern. Da erstand Aschenputtel Schuhe für ihre Stiefschwester oder Rotkäppchen einen neuen Korb, um die Großmutter zu besuchen. Hänsel kaufte ein Buch mit Rezepten der alten Hexe, doch der Genuss des daraus gebackenen Kuchens beinhaltete einen Zauber. Ausgerechnet Anne-Panne, der sonst nur Missgeschicke passierten, fand die Lösung, um alle Kuchenesser und sonst verwunschenen Personen wieder in ihre ursprüngliche Gestalt zurückzuverwandeln.

„Danke, für die schönen Jahre, viel Glück in der neuen Schule und gebt dort richtig Gas“, damit verabschiedeten sich Mitschüler und Lehrerinnen von Laura Dilger, Vanessa Hirt, Dara Chap, Aron Erndle, Marius Fien, Jonas Gerdes, Tim Jurisch, Mark Rothmund und Jannik Schorpp.