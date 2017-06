Donaueschingen Lukas Schröder holt Vize-Bundespreis bei "Jugend musiziert"

Der junge Klavierspieler und seine Lehrerin Eri Ogawa-Listmann sicherten sich den Preis im Bundesfinale von "Jugend musiziert"

Fünf Tage lang war es höchst spannend für Musikschüler Lukas Schröder und seine Klavierlehrerin Eri Ogawa-Listmann, bis die beiden das Ergebnis von Lukas' Vortrag beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert in Paderborn endlich erfahren durften: ein 2. Bundespreis in der Kategorie Klavier Solo mit 22 von 25 möglichen Punkten.

In einer mehrmonatigen intensiven Übungsphase hatte sich Lukas gemeinsam mit seiner Lehrerin auf den Freitag vor den Pfingstferien vorbereitet, an dem er sich mit 124 Konkurrenten in seiner Altersgruppe (geboren 2001/2002) einer vierköpfigen Jury präsentierte. Diese bestand aus Hochschulprofessoren für Klavier und bekannten Konzertpianisten. Die Ergebnisse wurden nun in dieser Woche veröffentlicht: Lukas Schröder konnte die anspruchsvolle Jury überzeugen, dass seine musikalischen Fertigkeiten und Interpretationen der Stücke von Mozart, Liszt, Prokofieff und Kapustin auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau liegen. Solche Erfolge sind nur möglich, wenn im Instrumentalunterricht ein vertrauensvolles Miteinander herrscht und man wie ein Team zusammenarbeitet, wie es bei Lukas und seiner Lehrerin seit Jahren der Fall ist.

Für den Bundeswettbewerb, zu dem nur die besten deutschen Musikschüler zugelassen worden waren, hatten sich die jungen Talente im Landeswettbewerb Baden-Württemberg im März/April und davor bereits im Regionalwettbewerb Schwarzwald-Baar-Heuberg qualifizieren können.