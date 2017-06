Donaueschingen Lösung für das Schulmensa-Essen

Schulen und Kindergärten sind mit dem Mensa-Essen der Firma Medi-Clinc à la Carte zufrieden. Nun soll das Ganze auf in ein Pachtverhältnis gegossen werden.

Donaueschingen (jak) Aus der Interimslösung soll nun etwas Dauerhaftes werden: Zum Schuljahresbeginn hatte die Firma Medi-Clinc à la Carte kurzfristig die Lieferung der Mittagessen für das Fürstenberg-Gymnasium, die Eichendorfschule, die Heinrich-Feurstein-Schule und die beiden Kindergärten Pfiffikus und Augenblick übernommen. Im Mai dieses Jahres war dann noch die Realschule hinzugekommen.

Nun soll das Ganze in ein Pachtverhältnis gegossen und bis zum Schuljahr 2021/22 auf sichere Füße gestellt werden. Dass die Medi-Clinc à la Carte den Zuschlag in der der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag, 27. Juni, erhält, ist ziemlich sicher. Denn die Firma hat als Einzige ein Angebot abgegeben. Hinzu kommt auch noch, dass die Schulen und Kindergärten positive Rückmeldung über die Qualität des Essens und die sonstigen Leistungen gegeben haben.