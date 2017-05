Donaueschingen Lions bringen Romantik in den Spiegelsaal

Schlosskonzert mit Freiburger Tenor Florian Cramer und Pianistin Stephanie Gurga am 24. Mai

Der Lions-Club Donaueschingen widmet sein Schlosskonzert am Mittwoch, 24. Mai, dem romantischen Kunstlied. Unter dem Titel „Schöne Wiege meiner Leiden“ interpretiert der Freiburger Tenor Florian Cramer die Liederzyklen Opus 24 und „Dichterliebe“ von Robert Schumann nach Texten von Heinrich Heine. Begleitet wird er am Flügel von Stephanie Gurga.

In der Form des Kunstliedes findet die Epoche der Romantik in Deutschland eine ihrer subtilsten und persönlichsten Ausdrucksformen und zugleich eine Verbindung zwischen der elitär-höfischen Musikkultur der Konzertsäle und Opernhäuser und dem lebendigen Musikleben des Volkes im privaten Kreis. Liederzyklen wie Franz Schubert’s „Schöne Müllerin“ oder „Winterreise“ oder Robert Schumanns Vertonungen von Gedichten Heinrich Heines gehören zu den eindrücklichsten Werken dieser Gattung und finden gerade in den letzten Jahren wieder eine zunehmende, internationale Hörerschar.

Florian Cramer, der zuletzt mit einer Interpretation des Evangelisten in Bachs Johannespassion in der Region auf sich aufmerksam gemacht hat, studierte Gesang und Dirigat an der Musikhochschule Freiburg und belegte Meisterkurse. Neben einem Lehrauftrag an der Musikhochschule Freiburg leitet er den Neuen Kammerchor Basel und die Studentenkantorei Freiburg. Stephanie Gurga stammt aus den USA, studierte dort sowie an den Hochschulen in Paris und Freiburg Klavier und ist heute vor allem in Lausanne und Sion tätig. Als vielseitige Musikerin mit einem Schwerpunkt für historische Aufführungspraxis ist sie als Solistin und in Kammermusikensembles bei zahlreichen internationalen Festivals aufgetreten.

„Der Spiegelsaal des fürstlichen Schlosses ist ein idealer Rahmen für diese stimmungsvolle Kammermusik“, betont Lions-Präsident Jürgen Tröndle. Der Erlös des Konzertes wird der Imsed-Stiftung für Multiple Sklerose erkrankte Menschen zufließen. Darüber hinaus wird der Eintritt für musikbegeisterte Schüler frei sein und von Mitgliedern des Clubs als Spende übernommen.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf bei Schmoll-Herrenbekleidung und in der Hof-Apotheke sowie Restkarten an der Abendkasse. Das Benefizkonzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ab 19.30 Uhr.