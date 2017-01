Letzter Schritt zum Stadtbus

Der Gemeinderat berät am Dienstagabend in den Donauhallen abschließend über den Stadtbus-Start und die Tarifgestaltung

Donaueschingen (gvo) Viele Jahre hat der Gemeinderat warten müssen, bis zum Start des neuen Stadtbusses. Die Sorge vor einem zu großen jährlichen Defizit bei Stadt und früherem Konzessionsinhaber Haiz waren dafür verantwortlich, dass es in der Stadt immer noch keinen attraktiven Stadtbus gibt, der Autofahrer zum Umsteigen bewegen könnte. Doch gerade der stetig zunehmende Individualverkehr zwingt zum Handeln, um die Innenstadt von den Autokolonnen zu entlasten.

Und so werden beim Herbstfest am 7. Oktober wohl drei Busse an den Start gehen und im Halbstundentakt neue Bewegung in die Stadt bringen. Am Dienstag, 24. Januar, 18 Uhr, wird der Gemeinderat ab 18 Uhr in den Donauhallen über die Vorschläge beraten, die der Arbeitskreis Stadtbus vergangenen Dienstag diskutiert und dem Rat zur Beschließung vorgelegt hat, darunter den Betriebsstart, die Linien, Haltestellen und die Tarifgestaltung.

Welches stiefmütterliche Dasein der laufende Stadtbus in Donaueschingen fristet, wurde in der Diskussion vor einer Woche deutlich, als es um den Vergleich der jetzigen Billetpreise mit jenen des Verkehrsverbundes VSB ging. Keiner der Räte hatte eine Ahnung, was eine Fahrt kostet und alle zeigten sich überrascht, dass es nicht mal ein Einzelticket, sondern nur eine Tageskarte gibt. Entsprechend schwer taten sich alle, den Ausführungen von Arno Ruf, der im Rathaus die Umsetzung des neuen Stadtbusses begleitet, zu folgen, der ständig von nicht einfach zu vergleichenden Angeboten gesprochen hatte.

Eine Gegenüberstellung der Tarifangebote in schriftlicher Form wünschten sich daher die Räte für die heute anstehende Diskussion. Allzu sehr den Kopf zerbrechen werden sich die Räte darüber aber nicht müssen. Eine klare Tendenz pro VSB-Ticket war in der Sitzung der Arbeitsgruppe bereits deutlich erkennbar, zumal dann auch die Stadtteilbürger für eine Fahrt ohne Zuzahlung vom Linien- auf den Stadtbus umsteigen könnten. Zudem hat natürlich der Landkreis als aktueller Konzessionsinhaber größtes Interesse an einem einheitlichen Tarif-System im Landkreis und dürfte ein Ausscheren der Donaueschinger kaum erlauben.