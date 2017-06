Donaueschingen Letzte Ehre für Wicher

Der Ehrenkommandant der Donaueschinger Feuerwehr wurde unter großer Anteilnahme beigesetzt

Donaueschingen – Ehrlich, besonnen, zuverlässig und verbindlich – in wenigen Worten hat OB Erik Pauly am Freitag auf dem Stadtfriedhof den verstorbenen Ehrenkommandanten Joachim Wicher sehr gut getroffen. Entsprechend schmerzlich sei der Verlust dieses Mannes für alle. Vor allem für die Donaueschinger Feuerwehr habe er in 40 Jahren weit mehr geleistet als man dienstlich von ihm erwartet habe.

Diese Leistung spiegelte sich gestern auf dem Friedhof wider, als sehr viele seiner ehemaligen Kameraden und Feuerwehrkollegen aus der Region salutierend zu "Ich hatte einen Kameraden" der Aufener Musikkapelle unter Leander Binder am Grab des nur 66 Jahre alt Gewordenen Abschied nahmen. 1973 war Joachim Wicher der Feuerwehr beigetreten. 39 Jahre, so unterstrich Pauly in seiner Rede, habe er dabei Führungspositionen bekleidet. Die erste war die Leitung der Jugendfeuerwehr, die Wicher 1974 initiiert und bis 1983 auch aufgebaut und geführt hatte. Von 1981 bis 1986 war er zunächst stellvertretender, dann leitender Kernstadt-Kommandant. Von 1986 bis 1995 war er stellvertretender Stadtkommandant und dann bis zu seinem gesundheitlich bedingten Ausscheiden 2013 18 Jahre Kommandant der Gesamtwehr. Für diese Leistung wurde er mehrfach ausgezeichnet, von der Stadt mit der Medaille in Silber und vom Deutschen Feuerwehrverband mit dem Ehrenkreuz in Gold.

Pfarrer Erich Loks wertete Wichers Leben als zu kurz, dafür aber als sehr reich. Der dreifache Vater habe für seine Familie und seine große Leidenschaft Feuerwehr gelebt, hier viel Energie investiert, viel erlebt, in dieser Berufung für den Nächsten aber auch gefährliche Situationen meistern müssen, wofür alle ihm dankbar seien.

Ein Vertreter des Feuerwehrausrüsters Ziegler aus Giengen, für den die Wichers in Donaueschingen eine Niederlassung führten, stufte Wicher als sehr kompetenten Fachmann ein, der der Firma über mehrere Jahrzehnte viele langjährige Kunden gebracht habe.