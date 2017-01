Donaueschingen Letzte Chance auf Mittags-Kunst

Letzte Gelegenheit bei einer Mittagskurzführung die Ausstellung „Between“ zu erleben. Am Donnerstag, 19. Januar, um 12.45 Uhr ist dies im Museum Art Plus möglich.

Die Ausstellung ist zudem nur noch bis Sonntag, 22. Januar, zu sehen. Während des halbstündigen Rundgangs bekommen die Besucher schlaglichtartig kleine Kunsthäppchen serviert und können danach gestärkt wieder ihrem Tagwerk nachgehen.

Weiterhin gibt es eine Architekturführung mit dem Architekten Lukas Gäbele. Diese findet im Museum Art Plus am Donnerstag, 19. Januar, um 18.30 Uhr statt. Architekt Gäbele führt dann wieder interessierte Besucher durch das Museum Art Plus.

Die lichtdurchfluteten Räume des Gebäudes faszinieren die Besucher stets von Neuem und lassen die in ihnen präsentierten Kunstwerke in einem ganz besonderen Licht erscheinen. So hat sich das Museum Art Plus nicht nur mit seinen Ausstellungen, sondern auch durch seine beispielgebende Architektur einen Namen gemacht.

Der prunkvolle Spiegelsaal mit seinem imposanten Kronleuchter, historische Holzböden und das gelungene Zusammenspiel von altem Mauerwerk und modernem Betonanbau sind nur einige Highlights der preisgekrönten Museumsarchitektur.

Die Kosten für die Führung betragen drei Euro zuzüglich Eintritt. Um Anmeldung bis zum 18. Januar, 12 Uhr, wird gebeten.