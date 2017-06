Donaueschingen Lastwagenfahrer übersieht überholendes Auto

15 000 Euro Schaden nach Zusammenstoß am Mittwochmorgen im Gewerbegebiet Donaueschingens.

Zu einem Unfall mit hohem Schaden ist es am Mittwoch gegen 9 Uhr zwischen einem Lastwagen und einem Geländewagen in der Felix-Wankel-Straße gekommen. Der ortsunkundiger Lastwagenfahrer wollte nach Angaben der Polizei Produktionsteile an ein Unternehmen liefern und hielt hierfür vor einem Firmen-Wegweiser an. Als er wieder anfuhr, um direkt links in den Firmenhof abzubiegen, übersah er einen überholenden Autofahrer. Es kam zum Zusammenprall. Am Auto registriert die Polizei 10 000 Euro und am Lastwagen 5000 Euro Schaden. Verletzt wurde niemand, der Geländewagen musste abgeschleppt werden.