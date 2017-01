Baar Langlauf auf der Baar schon möglich

Im Städtedreieck können einige Loipen unter die Skier genommen werden

Baar – "Komme gerade vom Spuren mit Unimog und Hilfs-Spurschlitten." Diese Nachricht von Hubert Mauz erreichte den SÜDKURIER gestern um die Mittagszeit. Drei Stunden zuvor fragte diese Zeitung bei ihm nach, ob die Baaremer ihre Langlaufskier aus dem Keller holen können. "Ich unternehme jetzt gleich einen Versuch", so die Antwort des Diplom-Ingenieurs, der seit rund 35 Jahren die Bregtalloipe betreut, die zur Erinnerung an ihren Gründer auch als Anton-Durler-Loipe bekannt ist. Der Versuch war erfolgreich.

Die Trasse, so Mauz, sei befahrbar mit einer Mono-Spur. Ab dem Vorderen Zindelstein seien die Trassenverhältnisse sogar gut. Auf den Auewiesen am Schwarzen Buben und am Sportplatz Wolterdingen hat er als "Bonus-Track" noch Schleifen angelegt. Für den Einsatz des Pistenbullys sei die Schneedecke noch nicht ausreichend gewesen, erklärt Mauz. 30 Zentimeter Schnee sollten liegen, damit das von der Stadt vor über 20 Jahren angeschaffte Fahrzeug seiner Arbeit nachgehen kann. Doch Mauz wusste sich zu helfen. Als Schwarzwälder Schanzenbauer -und präparator hatte er einst Anlauf-Spurschlitten gebaut. Aus Restbeständen entwickelte der Tüftler ein Langlauf-Spurgerär und testete dieses gestern erstmals. "Wenn man ganz genau an dem Schlitten schnüffelt, sind noch die Adrenalidüfte von Hanny, Duffy und Dieter Thoma zu erschnuppern", scherzt der Inhaber eines Büros für Spezialkanaltechnik.

In Hubertshofen reiche die Schneemenge noch nicht aus, um mit dem Pistenbully auszurücken, sagt Berthold Schmid, im Bregtal sei es halt schattiger. Schmid betreut die zwischen Hubertshofen und Mistelbrunn gelegene Oberholzloipe (Länge 8,8 Kilometer), die Rimsenloipe (4,1 Kilometer), die Nachtloipe (2,3 Kilometer) und eine kleine Notloipe. Schmid und Mauz kümmern sich ehrenamtlich um die Donaueschinger Loipen. Die Stadt bezahlt das Benzin und übernimmt den Versicherungsschutz. Apropos Stadt: In der Tourist-Information können Langläufer die "Pisten-Maus", einen Aufkleber, für fünf Euro kaufen. Ob ein Langläufer diesen Betrag ausgibt, bleibt ihm selbst überlassen. Kontrollen gibt es keine. Aber: Mit gutem Gewissen skatet es sich doch leichter. Vom Einsatz von Mauz und Schmid profitieren auch die beiden Baaremer Skiclubs, der SC 1900 und der Ski-Club Baar. Beide Vereine können ihre Anfängerkurse vor der Haustür abhalten.

Und wie sieht's in Hüfingen und Bräunlingen aus? Um die Loipe am Fürstenberg kümmert sich Emil Preis. Er hatte vor einigen Tagen einen Versuch unternommen, zu spuren – doch es lag noch nicht genug Schnee. Heute will er einen zweiten Anlauf unternehmen. In Bräunlingen kümmert sich Sascha Fischer vom örtlichen Ski-Club um die Loipen. Er hat schon vor einigen Tagen Teile der Banzel-Loipe und der Dögginger Loipe gespurt, durch die erneuten Schneefälle kann sich hier aber Schnee in den Spuren befinden. Am Wochenende will er laut Auskunft aus der Bräunlinger Tourist-Info wieder mit dem Spurgerät raus und dann auch die Waldhausener Loipe und die Kirnbergesee-Loipe befahrbar machen – vorausgesetzt natürlich das Wetter spielt mit.