SchwarzwaldBaarKreis Landwirte klagen über "miserables Jahr"

Beim Agrartag in den Donauhallen sprechen die Landwirte über ihre teils prekäre Situation. Die Bundestagskandidaten stellen sich den Fragen.

Schwarzwald-Baar – Die Landwirte der Region haben ein sehr schlechtes Jahr hinter sich, stehen ständig vor neuen Herausforderungen und am finanziellen Abgrund. Jammern die Landwirte auf hohem Niveau? Mitnichten. Die Bestandsaufnahme der Fachleute im Rahmen des Agrartages am vergangenen Samstag in den Donauhallen in Donaueschingen zeigte erneut die die prekäre Situation der Landwirte auf. In der Viehhalle fanden die Besucher ein umfangreiches Informationsangebot, im Strawinsky-Saal gab es Fach- und Fortbildungsvorträge. Nicht zuletzt zog das Politikforum breites Publikum an.

Die aktuelle Situation der Landwirte: "Das vergangene Jahr war für die Landwirte ein miserables, schwarzes Jahr", erklärt Benjamin Fiebig, Hauptgeschäftsführer des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV). Er erwähnte "noch einmal acht Prozent Einkommenseinbußen im Vergleich zum Vorjahr". Massive Auswirkungen habe das Russland-Embargo. Also müssten neue Lösungen her. Unter anderem gelte es, Wertschätzung und Akzeptanz für regionale Produkte zu erhöhen. Über das desaströse vergangene Jahr hinaus würde die verzögerte Betriebsprämienzahlung den Landwirten aktuell größte Schwierigkeiten bereiten, weiß Oliver Maier, Geschäftsführer des BLHV-Bezirks Donaueschingen. Rechtlich gesehen müssten die für den Lebensunterhalt der Landwirte notwendigen Zahlungen zwar erst bis spätestens 30. Juni geleistet werden, es habe sich jedoch in den vergangenen Jahren die Zahlung zum Jahresende eingebürgert. Die verwaltungstechnisch bedingte Verzögerung der Zahlungen bringe aktuell rund 60 verbleibende Betriebe an den Rand des Existenzvermögens. Weiter sorgt die Bauernregel-Kampagne der Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) für Furore.

"Das vergangene Jahr war für die Landwirte ein miserables, schwarzes Jahr", erklärt Benjamin Fiebig, Hauptgeschäftsführer des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV). Er erwähnte "noch einmal acht Prozent Einkommenseinbußen im Vergleich zum Vorjahr". Massive Auswirkungen habe das Russland-Embargo. Also müssten neue Lösungen her. Unter anderem gelte es, Wertschätzung und Akzeptanz für regionale Produkte zu erhöhen. Über das desaströse vergangene Jahr hinaus würde die verzögerte Betriebsprämienzahlung den Landwirten aktuell größte Schwierigkeiten bereiten, weiß Oliver Maier, Geschäftsführer des BLHV-Bezirks Donaueschingen. Rechtlich gesehen müssten die für den Lebensunterhalt der Landwirte notwendigen Zahlungen zwar erst bis spätestens 30. Juni geleistet werden, es habe sich jedoch in den vergangenen Jahren die Zahlung zum Jahresende eingebürgert. Die verwaltungstechnisch bedingte Verzögerung der Zahlungen bringe aktuell rund 60 verbleibende Betriebe an den Rand des Existenzvermögens. Weiter sorgt die Bauernregel-Kampagne der Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) für Furore. Das Politik-Forum: Einig waren sich Thorsten Frei (CDU), Jens Löw (SPD), Volker Goerz (Grüne), Ersatzkandidatin Andrea Kanold (FDP) und Joachim Senger (AfD) in ihrer negativen Beurteilung der Bauernregel-Kampagne. Frei wies darauf hin, dass man sich mit dem Düngegesetz auf der Zielgeraden befinde und erklärte: "Die Deutschen müssen von ihrer Geiz-ist-Geil-Mentalität wegkommen." Volker Goerz beantwortete weniger die an ihn gestellten Fragen, betonte jedoch immer wieder: "Der Verbraucher wird es an der Kasse richten." Andrea Kanold, Apothekerin, erklärte zur Glyphosat-Diskussion: "Die Menge macht das Gift." Sie sehe die Landwirte als verantwortungsbewusst und wünsche sich außerdem sachliche Diskussionen. Jens Löw machte auf Nachfrage den Begriff Massentierhaltung nicht an der Zahl, sondern an artgerechter Haltung fest. Die Forderung nach der Mehrwertsteuererhöhung für landwirtschaftliche Produkte auf 19 Prozent verurteilten die Politiker als "bösen Unsinn". Der Flächenverbau fordere ein Überdenken.

Infokasten:

Zum Verband gehören insgesamt 16600 Mitglieder. Die Hauptgeschäftsstelle befindet sich in Freiburg, der Verband ist auf sieben Bezirksgeschäftsstellen aufgeteilt. Die Region Schwarzwald-Baar, überlappend mit Freiburg, hat rund 2000 Mitglieder.