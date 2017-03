Donaueschingen Landjugend eine aktive Truppe

Eine Lanze brach Ortsvorsteher Gerhard Feucht für die Landjugend, die er als einen Aktivposten auf dem Gebiet der Jugendarbeit lobte. Die Bereitschaft, sich überdies an den örtlichen gesellschaftlichen Ereignissen zu beteiligen und an überregionalen Veranstaltungen mitzuwirken, stufte er als ein zusätzliches Plus einer aktiven Jugendarbeit ein.

Feucht gab der agilen Truppe den Tipp, in Zukunft vermehrt mit der KJG zu kooperieren, deren Mitglieder im Jugendalter problemlos in die Landjugend wechseln könnten. Auch hielt Feucht die Landjugendlichen für engagiert genug, um sich in nächster Zeit als Gastgeber für eine der diversen Kreislandjugendveranstaltungen zu bewerben.

In ihrem Bericht streifte die Vorsitzende Theresia Wolf die erfolgreiche Beteiligung am Feuerwehrfest, die sie als eine gelungene Hauptprobe für die Mitwirkung an den bevorstehenden Jubiläen der Feuerwehrkapelle und dem Dorffest bezeichnete. Für den 6. April kündigte sie einen gemeinsamen politischen Abend mit der Landjugend aus Aasen im Beisein des Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei an.

Die nächste Kreisveranstaltung ist die Generalversammlung. Sie findet am 21. April in Mundelfingen statt. Brigachtal ist Ausrichter der Sonnwendfeier, Weiler ist Gastgeber des Fußballturniers. Theresa Wolf berichtete vom Spaß, den die Landjugend Pfohren während der Vorbereitungen zum letzten Kreiserntedankfest hatte. Deshalb steht ab August die Vorbereitung auf das diesjährige Erntedankfest in Dauchingen im Terminkalender. Pfohren nimmt als Fußgruppe und mit Schildern daran teil. Das Jahresmotto im Bund Badischer Landjugendlichen lautet "BBL intim – toll das Ehrenamt machts".

Ihren letzten Bericht als Kassiererin präsentierte Laura Eckelt in bekannt übersichtlicher Darstellung. In diesem Zusammenhang appellierte Kassenprüfer Dietmar Schlenker an die Vertreter der Kreis- und Landjugend sich dafür einzusetzen, dass nicht nahezu die kompletten Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen an den Verband weiter gereicht werden müssen. " Für eine aufstrebende Jugendgruppe ist es wenig motivierend, nichts von den Einnahmen der Mitgliedsbeiträge zu haben."

Die Wahlen bestätigten Theresa Wolf als Vorsitzende. Zweiter Vorsitzender bleibt Simon Wolf. Neuer Kassenführer ist Nicolas Hofmaier. Neuer Beisitzer ist Kevin Dörr im Team mit dem wieder gewählten Felix Schlenker.