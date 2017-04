Wolterdingen Landespreis für zwei Wolterdinger Musiker

Eva Schlumberger und Hagen Schlumberger fahren zum Bundeswettebwerb von Jugend musiziert.

Wolterdingen – Beim Landeswettbewerb Jugend musiziert in Heidenheim nahmen zwei Spieler des Wolterdinger Akkordeonvereines sehr erfolgreich teil. Eva Schlumberger spielte am Violoncello und Hagen Schlumberger am Akkordeon in der Wertung „Neue Musik“. Mit ihrem Wettbewerbsstück „Intermezzo“ des koreanischen Komponisten Isang Yun sowie „Fratres“ von Arvo Pärt konnten siePublikum und Jury begeistern und erhielten mit der Höchstwertung von 25 Punkten einen ersten Preis und damit eine Fahrkarte zum Bundeswettbewerb. Dieser findet vom 1. bis 8. Juni in Paderborn statt.