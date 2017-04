Donaueschingen Kuriositäten aus 20 Jahren

Pfohren Pop Singers arbeiten an ihrem dritten Musical, das am 6. und 7. Mai 2017 in der Festhalle Hüfingen aufgeführt werden soll.

Pfohren – Nach zwei Jahrzehnten unermüdlichem Wirken, Hochs und Tiefs, wie sie der Alltag schreibt und dem Wunsch, die Zuhörer kurzweilig zu unterhalten, stöberten die Pfohren Pop Singers (PPS) durch den Speicher ihrer Erinnerungen und die gelagerten Requisiten in ihrem Probelokal in der Alten Schule. 20 Jahre PPS, wer hätte das gedacht, als sich der gemischte Chor auf Initiative von Walter Kuttruff einst im Wohnzimmer der ersten Chorleiterin Keum Wha Chong gründete? Nun ist es an der Zeit, den treuen Zuhörern und jenen, die dazu kommen, etwas zurückzugeben. Nach dem Erfolg, den die PPS während den Aufführungen ihrer ersten beiden Musicals hatten, kamen sie schnell überein, in diesem Jahr ein drittes selbst geschriebenes Musical mit bekannten Liedern und Melodien aufzuführen.

Doch dieses Mal führt die Reise nicht durch den Schwarzwald, wie im Jahr 2014. Auch ein Trip ins wild-romantische "Hotel California", wie im Jahr 2015, war den Chormitgliedern zu weit. Vielmehr war es an der Zeit aufzuräumen und so kamen die PPS auf die Idee, ihr Publikum zur "Buzädä 2.0" einzuladen. Wieder mit von der Partie sind die beiden Solisten Bettina Kuh und Thomas Sausen, die ebenfalls davon überrascht waren, was sich auf einem Speicher nach zwei Jahrzehnten ansammelt. Ein Jahr lang reihten die Chormitglieder Geschichte an Geschichte, rekonstruierten Erlebnisse und schrieben die Geschichte rund um ein Musical, das dank des unermüdlichen Einsatzes von Chorleiterin und Choreografin Jelena Mirkov sich zu einem weiteren Highlight in der Geschichte des Chores entwickeln soll.

Ort der Aufführung ist einmal mehr die Festhalle Hüfingen, in der das Musical am 6. und 7. Mai zu sehen sein wird. Vorsitzende Christina Fröhlin war während der Vorbereitungszeit jedenfalls überrascht, was sich alles auf dem Speicher an Geschichten ansammelte. Doch endgültig aus dem Häuschen war sie, als der fleißigen Aufräumequipe ein echter Flaschengeist begegnete. Die Grundlage für das dritte PPS-Musical war gegeben. Für Licht- und Tontechnik ist während beiden Aufführungen Thomas Obed verantwortlich.

Info

Die Pfohren Pop Singers (PPS) laden am 6. Mai um 19.30 Uhr zur Premiere ihres dritten selbst geschriebenen Musicals "Buzädä 2.0" in die Festhalle Hüfingen ein. Nach der Aufführung beginnt eine After Show DJ Geburtstagsparty zu ihrem 20. Jahrestag. Rund 30 Aktive Pop Singers laden am 7, Mai um 18,30 Uhr ein weiteres Mal zur Aufführung der "Buzädä 2.0" ein. Karten gibt es ab sofort in der Gesangsschule "Wege der Stimme" Telefon: 0771/8965563, in der Touristik-Info Hüfingen Telefon: 0771/600924 oder der Donaueschinger Reisewelt Telefon: 0771/837990.