Donaueschingen Kunst und Kultur gegen Rassismus

Ausstellung eröffnet internationale Wochen gegen Rassismus in Donaueschingen

Drei Künstler aus Syrien, Afghanistan und der Türkei, eine stattliche Portion Kultur, Spiele und Friedensgebete sind die Bestandteile der internationalen Wochen gegen Rassismus in Donaueschingen zwischen dem 12. und 26. März. Die Eröffnung der Kunstausstellung im Mariensaal ist gleichzeitig die Auftaktveranstaltung. Die Bilderschau erstreckt sich über den gesamten Zeitraum. Bei der Eröffnung am Sonntag, 12. März, um 10 Uhr im Mariensaal führt Andreas-Bordel Vodde, Leiter der Kunstschule, in die Ausstellung ein, für musikalische Pianobegleitung sorgt Kirchenmusiker Andreas Rütschlin. In ihren Exponaten setzen die Künstler Nevzat Sahin aus Königsfeld, Akbar Khurasani aus Blumberg und Yazar Al-Refaai aus Donaueschingen ihre Eindrücke, Lebenswege und Begegnungen auf der Flucht und im Alltag in den unterschiedlichsten Techniken und Farbmotiven um. Die Auseinandersetzung mit den Bildern soll zum besseren Verständnis der Gefühle von Flüchtlingen beitragen. Das Bild zeigt Yazici Necmettin (von links), Akbar Khurasani, Renate Heinrich und Christel Lang beim Aufbau der Kunstausstellung. Bild: Rainer Bombardi