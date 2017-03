Donaueschingen Kulturamt ist bald wieder ohne Chefin

Lina Mell wird nach zwei Jahren wieder gehen. Sowohl die Fülle an Aufgaben als auch die Baustellen sind eine Herausforderung, dabei bräuchte das Amt dringend mehr Kontinuität, denn schon Mells Vorgängerin hat nach kurzer Zeit wieder aufgehört.

Kontinuität und das Kulturamt passen in Donaueschingen einfach nicht zusammen. Nachdem Lina Mell im März 2015 die Amtsleitung übernommen hatte, war die Hoffnung in der Stadt groß, dass nun Zeiten der Vakanz vorbei sind. Denn nachdem Georg Riedmann das Bürgermeisteramt in Markdorf übernommen hat, war die Stelle, die im gesellschaftlichen Leben der Stadt eine Schlüsselrolle einnimmt, zum Sorgenkind geworden.

Weitere Informationen Das Kulturamt wird zum Dauerproblem

Riedmanns Nachfolgerin Petra Ovcharovich hatte nur ein kurzes Gastspiel in der Stadt und kündigte ziemlich bald wieder. Sie machte damals keinen Hehl daraus, dass der Arbeitsaufwand nach fast einem Jahr Amtsleitervakanz sehr groß gewesen und einiges liegen geblieben sei und neue Großveranstaltungen wie die Para-WM der Bogenschützen oder das Upgrade-Festival für Neue Musik Aufmerksamkeit forderten.

Während Ovcharovich nicht einmal ganz ein Jahr im Rathaus drei ihren Platz eingenommen hat, hielt es die Nachfolgerin Lina Mell immerhin etwas mehr als zwei Jahre aus. Doch nun wird sie Donaueschingen wohl verlassen. Die Rede ist davon, dass sie der Stadt einen Aufhebungsvertrag angeboten hat, nicht-öffentlich hat der Gemeinderat über diese Personalie diskutiert und OB Erik Pauly damit beauftragt, ein entsprechendes Schriftstück auszuhandeln. Der Aufhebungsvertrag hat auch mittlerweile das Rathaus verlassen.

Doch woran liegt es, dass die Besetzung der Amtsleiterstelle für Kultur, Tourismus und Marketing so ein großes Problem ist? Der Grund ist weniger in den Voraussetzungen, die die Stadt bietet, sondern in strukturellen Problemen zu suchen. Eine Fülle von Aufgaben sind im Amt 2 zusammengefasst und viele Großveranstaltungen müssen hier organisiert werden. Die beiden Aushängeschilder, die viel Publikum nach Donaueschingen locken, werden hier betreut: das Reitturnier und die Musiktage. Beide waren jedoch in den vergangenen Jahren mit Problemen verbunden.

2014 gab es beim Reitturnier die große Schlammschlacht, als Regen die Wiesen so aufweichten, dass zahlreiche Fahrzeuge mit Traktoren von den Parkplätzen gezogen werden mussten. Gleichzeitig kam es zum Streit zwischen Turnierchef Kaspar Funke und dem Fürstenhaus. Mell, die im März 2015 ihren Dienst antragt, bekam gleich das erste Problem auf den Tisch. Viele Gespräche wurden und werden noch immer geführt. Auch die Musiktage standen gleich zu Beginn ihrer Zeit vor einer Herausforderung: Im November 2014 starb Armin Köhler. Und so wurden die Musiktage 2015 nicht nur von einer neuen Kulturamtsleiterin, sondern auch mit Björn Gottstein von einem neuen Musiktage-Chef organisiert. Zu diesen beiden außergewöhnlichen Herausforderungen kamen dann die internen Probleme, die durch die lange Vakanz der Amtsleiterstelle und verschiedenen Personalwechseln innerhalb des Amtes entstanden waren.

Doch die beiden Großveranstaltungen sind nur ein Bruchteil der Arbeit. Zum einen gibt es ein immer gleichbleibendes Pensum an verwaltungstechnischer Arbeit, zum anderen kommen die Veranstaltungen mit Vor- und Nachbereitung und ihren "heißen Phasen" hinzu. Dabei ist es nicht so, dass sich die Organisation nacheinander abgearbeitet wird, sondern vieles parallel läuft. So beispielsweise in diesem Frühjahr, als neben der Vorbereitung für das Reitturnier und den Musiktagen auch noch das Donauquellfest organisiert werden musste.

Ein Amt mit zu vielen Aufgaben

Das Amt 2 umfasst die Bereiche Kultur, Tourismus und Marketing.