Krippenspiele verkünden die Botschaft

Volle Gotteshäuser an drei Tagen: Auf der Baar wurde Weihnachten gefeiert – da darf auch der Besuch in der Kirche nicht fehlen.Viele Menschen gestalten Gottesdienste mit.

In der Christuskirche gab es am frühen Heiligen Abend mit der "Kleinen Kinderweihnacht". Diesen ganz für junge Familien mit kleinen Kindern gestalteten Weihnachtsgottesdienst hatte Gemeindediakon Joachim Grössel mit Konfirmanden vorbereitet. In der "Großen Kinderweihnacht" führte der Kinder- und Jugendchor unter Leitung von Isolde Gühna das "Günterstaler Krippenspiel" von Patrick Fritz-Benzing auf. Gemeindediakonin Ulrike Grössel verband das Herbergssuchethema mit der Weihnachtshoffnung, "dass nicht alles so bleiben muss, wie es ist". Beim Christvesper stellte Pfarrerin Dagmar Kreider die Friedensbotschaft in den Mittelpunkt. In der mitternächtlichen Christmette nahmen wieder viele Gemeindeglieder bei vertrauten Texten und Taizé-Liedern die Möglichkeit zum Hineinhören in die Heilige Nacht wahr.Im Weihnachtsfestgottesdienst am ersten Feiertag entfaltete Pfarrerin Kreider die Friedenshoffnung, die der Prophet Micha mit der Geburt Jesu verheißt, der Friede, "der mit, in und durch uns wahr wird". Und wer die Weihnachtsbotschaft in modernerer Verpackung hören wollte, fand sich gestern in der Christuskirche ein. Da bot Joachim Grössel mit einen Ad-Hoc-Schauspieltruppe das locker-hintergründige Weihnachtstheater "Zimmermann 792", das von der Gemeindeband "Sacro Services" umrahmt wurde.Wortgottesdienste, Christmetten, Eucharistiefeiern und Kinderkrippenfeiern prägen das Weihnachtsfest in den Kirchen der zwölf Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit Donaueschingen. Musikalisch trugen die Kirchenchöre, die Musikvereine und die Gesangvereine dazu bei den Zauber des Festes zu verbreiten. In St. Marien begleitete Kantor Andreas Rütschlin an der Orgel und mit Solostimme das Hochfest zur Geburt des Herrn. Die Geistlichen erinnerten in ihren Predigten an die Faszination des Weihnachtsfestes, das die aktuellen Geschehnisse auf der Welt für einen Moment mit seinem friedensstiftenden Charakter überstrahlt.In den katholischen Pfarrgemeinden in Hüfingen feierten die Gläubigen das Fest der Liebe begleitet von den Kirchenchören, Blasorchestern und Gesangvereinen. An Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag gab es kaum mehr freie Plätze. In Hüfingen begann Weihnachten in der Kirche mit einer Kinderkrippenfeier in der Stadtkirche St. Verena. Traditionell fand für die Jüngsten parallel eine Krippenfeier im Pfarrheim statt. Der Arbeitskreis Junger Familien übernahm traditionell die Organisation der Krippenfeier in der Stadtkirche. Zum Beginn der Feierlichkeiten in den Kirchen spendeten die Gläubigen den jungen Akteuren des Kinderkrippenspiels lang anhaltenden Beifall für ihre Aufführungen der Weihnachtsgeschichte. Die feierliche Gestaltung der Christmetten und Eucharistiefeiern war an den Festtagen auch den Geistlichen und Seelsorgern zu verdanken, die in ihrem überproportionalen Wirken in den Kirchen das Fest bereicherten.