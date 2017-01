Donaueschingen Konzert: Gitarren-Duo huldigt Simon & Garfunkel

Graceland spielt Stücke von Simon & Garfunkel im Strawinskyssaal. Die Musiker wollen dabei mehr sein als eine Kopie.

Lieder wie „Sound of Silence“, „Bridge over Troubled Water“ und „Mrs. Robinson“ machten Simon & Garfunkel weltberühmt. Das Duo Graceland lässt am Samstag, 11. März, 20 Uhr im Strawinskyssaal die Musik der großen Meister aus den USA wieder lebendig werden.

„Nahe dem Original ohne zu kopieren“, lautet die Devise des Duos. „Wir wollen keine Kopie sein, nicht visuell, auch nicht stimmlich.“ Mit dem nötigen Respekt vor den großen Kompositionen sei das Ziel, musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits von Paul Simon und Art Garfunkel zu bieten.

Die beiden Musiker werden begleitet von einem Streichquartett und einer Band. Das Zusammenspiel von Stimmen und Gitarren mit den klassischen Instrumenten lässt die Songs zu einem außergewöhnlichen Musikerlebnis werden.

Ein Abend mit Graceland ist laut Ankündigung nicht nur etwas für Nostalgiker, die gerne ihre alten Platten aus dem Regal holen. Tickets gibt es bei allen SÜDKURIER-Geschäftsstellen.