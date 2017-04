Donaueschingen Kontinuität bei Donaueschinger Kolpingfamilie

Der Vorstand wurde geschlossen wiedergewählt – und die Zahl der Mitglieder ist erneut gestiegen.

Wiedergewählt wurde in der Mitgliederversammlung der Kolpingfamilie der gesamte Vorstand mit dem Leitungsteam Harald Blank, Hubert Herrmann und Renate Keller, Schriftführer Giulio Covella, Kassierer Michael Schiffer, Geistlicher Leiter Tobias Hofmann, Beisitzer Wolfgang Albietz und Markus Mertens und auch die Kassenprüfer Bernhard Ahrens und Wilfried Buchmann.

Renate Keller vom Leitungsteam und Bildungsbeauftragter Hubert Herrmann gaben einen umfassenden Rückblick auf die 25 Veranstaltungen mit 1400 Teilnehmern innerhalb des vergangenen Jahres. Es wurden eine ganze Reihe von Vorträgen zu religiösen, gesellschaftlichen, sozialen und politischen Themen angeboten

Höhepunkt war die Feier des 125-Jahr-Jubiläums der Kolpingfamilie. Hervorzuheben sind auch das Politikforum zur Landtagswahl sowie auch ein Vortrag des Generalsekretärs des internationalen Kolpingwerks mit dem Thema "Kolping gestern und heute". Im Rahmen der Nikolausaktion wurden 53 Familien, dazu Kindergärten, Schulen und Betriebe, besucht und 3400 Euro an Spenden eingenommen.

Damit werden mehrere soziale Projekte unterstützt. Einen großen Erfolg hatte auch die Sammlung von Schuhen. Es konnten ganze 688 Paar nach Köln geschickt werden. Mit einem Tag der Begegnung beim Pfarrfest wurde an einem Wettbewerb des Diözesanverbands teilgenommen und dabei ein beachtlicher vierter Platz belegt. Mit zehn Neuaufnahmen, darunter zwei Familien mit Kindern, ist die Mitgliederzahl auf 114 gestiegen. Man freut sich besonders, dass es dadurch möglich wird, wieder ein Programm für junge Familien anzubieten. Hubert Herrmann gab einen Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen: Am 19. Juli findet ein Forum zur Bundestagswahl statt und am 25 Juni fährt der "Kolpingexpress" zusammen mit acht weiteren Kolpingfamilien über Sigmaringen nach Tübingen.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Lucia Stadelmann geehrt, für 50 Jahre Hubert Herrmann, für 60 Jahre Max Probst und für 65 Jahre Edwin Heinemann und Kurt Gleichauf.

Die Organisation

Die Donaueschinger Kolpingfamilie bietet überkonfessionell Bildung, Unterhaltung, Geselligkeit und Engagement. Treffen sind mittwochs um 20 Uhr im Gasthaus Ochsen. Kontakt über Telefon 0771/7407, 0771/13932 und info@kolping-donaueschingen.de