Donaueschingen Kommission bewertet Gartenanlage

Kleingartengemeinschaft Haberfeld beteiligt sich nach früheren Erfolgen wieder an Wettbewerb

Donaueschingen – 2015 schafften es die Haberfeld-Kleingärtner mit ihren Gärten bis ins Bundesfinale in Berlin. Beim neuen Wettbewerb sind die Donaueschinger nun wieder am Start. Die Bewertungskommission des Bezirkes Oberer Neckar besuchte jetzt als letzte von 17 Gartenanlagen in der Region jene im Haberfeld.

Der Vorsitzende Heinz Hornung empfing mit Stellvertreter Rudolf Major die Kommission zum Rundgang durch die aus 77 Parzellen bestehende Anlage. Nach Rundgang und Besichtigung der Gesamtkompostanlage mussten die Vorsitzenden der Kommission Rede und Antwort stehen. Heinz Hornung gab zudem Erläuterungen zum Ausbau der Bundesstraße sowie zur geplanten Verlegung des Donau-Zusammenflusses. Da der Hundeverein neu neben die Gartenanlage ansiedeln wird, prognostizierte Hornung erhebliche Verkehrsprobleme in dieser Sackgasse, die Naherholung werde leiden.

Sonderpunkte im Wettbewerb gab es für Arbeiten mit Kindern, Schulgarten, Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung, Schulung, Natur- und Pflanzenschutz. Von der Bewertungskommission wurde angedeutet, dass die Anlage einen guten Platz erreichen werde.