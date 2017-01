Kommentar: Auf richtiger Spur

Unbestritten ist, dass das öffentliche Leben ohne Bus und Bahn nicht funktionieren würde. Und mit der scheinbar unbegrenzt wachsenden Mobilität der Menschen und Klimadiskussion kommt dem öffentlichen Nahverkehr immer mehr Bedeutung zu.

Und obwohl gerade in den Ballungszentren immer mehr Menschen umsteigen, halten sich die Sympathiewerte für Bus und Bahn eisern im Keller.

Dabei schätzt doch jeder Tourist in einer Großstadt die wunderbare Vernetzung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese Diskrepanz lässt sich mit der eben genannten Vernetzung erklären. Die ist in der ländlichen Region schwierig. Aber auch in einer Kleinstadt wie Donaueschingen hält sich die Begeisterung über den neuen Stadtbus noch in Grenzen. Selbst als Planer Hüsler in einer öffentlichen Präsentation eine Reihe von Erfolgsbeispielen in vergleichbaren Kommunen vorstellte, schüttelten viele Zuhörer in den Donauhallen zweifelnd den Kopf. Sie wollen nicht glauben, dass die Donaueschinger massenhaft auf den Stadtbus umsteigen werden, wie es ihnen Hüsler verheißt.

Doch es kommt eben immer darauf an, was man daraus macht. Und konzeptionell überzeugt der neue Stadtbus durch seine Einfachheit, der Verknüpfung der Linien und die schnelle Erreichbarkeit der Haltestellen. Und diese Einfachheit würde durch die Einführung des VSB-Tickets für den Stadtbus noch weiter gefördert. Die 2,20 Euro wären auf Kurzstrecken zwar ein teures Hindernis für den Umstieg, doch durch die Kombination von Schiene und Bussystemen das das Ticket ein echter Gewinn für den neuen Stadtbus.