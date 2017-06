Donaueschingen Körperverletzung in Erstaufnahmestelle: Bewohner will sich nicht durchsuchen lassen

Körperverletzung in Erstaufnahmestelle: Bewohner will sich nicht durchsuchen lassen

Ein 30-jähriger Flüchtling konnte sich beim Betreten der Erstaufnahme nicht ausweisen. Es kam zum Streit mit der Security, der handgreiflich geendet hat.

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es in der Nacht auf Donnerstag in der Erstaufnahmestelle in der Friedhofstraße. Nach den bislang vorliegenden Informationen kam es zwischen einem 30-jährigen Bewohner und dem Sicherheitspersonal zum Streit, da sich der 30-Jährige beim Betreten des Areals nicht ausweisen konnte und außerdem nicht bereits war sich durchsuchen zu lassen.

Der Beschuldigte sei zunehmend aggressiver geworden. Schließlich wäre es seitens des 30-Jährigen zu Tätlichkeiten gekommen. Dabei sei er von zwei weiteren Bewohnern unterstützt worden. Der Geschehensablauf ist noch nicht eindeutig geklärt. Vier Security-Mitarbeiter sowie der Beschuldigte erlitten leichte Verletzungen. Dieser und die beiden anderen am Streit beteiligten Männer werden wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung angezeigt.

Eine Eskalation der Lage sei durch mehrere Polizeistreifen verhindert wurden. Dabei wären die Beamten von einem gewählten Flüchtlingsvertreter unterstützt worden.