Donaueschingen Knabenchor singt in St. Johann

Stunde der Orgelmusik mit „capella vocalis reutlingen“

Donaueschingen – Der bekannte Knabenchor "capella vocalis" aus Reutlingen ist in der Stadtkirche St. Johann zu hören. Mit begeisternden Interpretationen unterschiedlicher Werke singt sich "capella vocalis" weltweit ins Herz des Publikums. Am Sonntag, 16. Juli, um 17 Uhr, ist der in Reutlingen beheimatete Knabenchor, der seit Jahren zu den Spitzenensembles seiner Art im Süden Deutschlands zählt, wieder in der Stunde der Orgelmusik in St. Johann zu Gast. Etwa 120 Knaben und junge Erwachsene singen in fünf .Chorgruppen

„Verleih uns Frieden!“, diese uralte Bitte der Menschheit, die durch die Zeiten hinweg verbindet und heute aktueller denn je erscheint, steht als Motto über dem Konzert mit Werken von Luther, Bach, Brahms und Mendelssohn. Zwischen den Chorsätzen erklingen zwei Werke für Orgel, gespielt von Andreas Rütschlin. Große Stimmkultur mit jungen Stimmen prägt den weitreichenden, exzellenten Ruf des Ensembles. 1992 wurde der Knabenchor von Eckhard Weyand in Reutlingen gegründet. Seine jährlich rund 40 Konzerte, Auslandstourneen – im vergangenen Jahr gastierte der Chor unter Schirmherrschaft der Deutschen Botschaft in Argentinien – und Auftritte bei Benefizveranstaltungen haben den Chor bekannt gemacht. Auch finden sich hervorragende Solisten unter seinen Mitgliedern. Mittlerweile singt das Ensemble, das seit 2012 unter der Leitung des Dirigenten Christian Bonath steht, in allen bekannten kirchenmusikalischen Konzertreihen Deutschlands. Der Chor widmet sich dem A-cappella-Repertoire aller Stilrichtungen und präsentiert ebenso die großen Oratorien der Musikgeschichte.

Karten gibt es zu zehn Euro (Kinder von 6 bis 15 Jahren fün Euro) an der Abendkasse ab 16.15 Uhr.