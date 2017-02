Donaueschingen Kleine Narren feiern ganz groß

Über 900 Kinder und Jugendlich sind beim Kinderumzug dabei und haben ihren großen Auftritt. Die Schulen und Kindergärten waren wieder äußerst kreativ.

Donaueschingen – Die Sonne lachte den Nachwuchsnarren am gestrigen Kinderumzug durch die Donaueschinger Innenstadt. Ja, traditionell gehört der Nachmittag immer den kleinsten Narren, die dann ihren großen Auftritt haben. Gleichzeitig feierte der Neu-Narrenrat Jens Jonner – und erstmalig verantwortlich für den Kinderumzug – einen gelungenen Einstand. Über 30 Jahre lang hatte Heinz Mauz die Veranstaltung organisiert und im vergangenen Jahr bekannt gegeben, dass er die Aufgabe nun in jünger Hände übergeben möchte. Die Premiere von Jonner ist geglückt. Besser hätte es nicht laufen können.

Bunt, farbenprächtig und mit der richtigen Mann- beziehungsweise in diesem Fall wohl besser "Kinderstärke" von über 900 Schülern und Kindergartenkindern, das war der Kinderumzug in diesem Jahr. Die zahlreichen Besucher am Straßenrand dankten es der närrischen Umzugsschar, die durch die Donaueschinger Innenstadt zog, mit kräftigen Narro-Rufen, dementsprechend wurden sie mit allerlei Süßigkeiten belohnt.

Ein imposantes Bild bot sich dann am Hanselbrunnenplatz, wo Zeremonienmeister Thomas Gantert den Jungnarren den Fastnachtseid abnahm – ein tolles Spektakel bei Kaiserwetter. Weiter ging es durch die Karlstraße Richtung Villa Dolly, wo schon die Belohnung in Form von Schokolade für die Umzugsteilnehmer wartete. Alles in allem nach einem fulminanten Zunftball und einem klasse Kinderumzug ein perfekter Start in die Eschinger Fasnet – Narro heißt es nun die kommenden Tage in ganz Eschingen.

