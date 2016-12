Donaueschingen Kleine Künstler arbeiten

Kinderkunstworkshop befasst sich mit Werken von Gert Riel

Donaueschingen – Das Museum Art.Plus bietet am Samstag, 14. Januar, von 14 bis 17 Uhr, einen Kinderkunstworkshop für Kinder von fünf bis zehn Jahren an in Zusammenarbeit mit der Kunstschule Donaueschingen. Dieses Mal stehen die Werke des Künstlers Gert Riel in der aktuellen Museumsausstellung „between“ im Mittelpunkt. Seine Arbeiten aus Metall sind „spannend“, denn der Künstler setzt sie tatsächlich unter Spannung.

Die Metallflächen aus Stahl und Aluminium werden abgekantet und unter höchstem Druck zusammengebogen und verschweißt. Nachdem sie die Kunstwerke von Gert Riel im Museum unter die Lupe genommen haben, erforschen die jungen Künstler im Kunstlabor der Kunstschule dehnbare Materialien und entwickeln unter der Anleitung von Monika Broghammer ihr eigenes, spannungsreiches Relief. Die Kosten betragen 15 Euro, Anmeldeschluss ist Mittwoch, 11. Januar.