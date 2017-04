Donaueschingen Kleine Köche  großes Spargel-Menü

Spargel-Zeit ist auch Miniköche-Zeit. Deshalb machten sich 21 Kinder der europaweiten Miniköche-Aktion in der Küche des Öschberghofs ans Zubereiten eines leckeren Menüs, unter Anweisung des Öschberghof-Kochs Ralph Krohn (hinten) und August Guter, der die Miniköche als ehemaliger Koch-Lehrer an der Hotelfachschule seit Jahren begleitet.

Zum Spargel mit Sauce Hollandaise wurden auch ein Spargel-Risotto, Schinken-Katzete und Kartoffelpuffer an die selbst gedeckten Tische zur Selbstverkostung serviert. Die Miniköche werden von Landkreis und IHK sowie dem SÜDKURIER als Medienpartner unterstützt. 150 Euro pro Jahr kostet der zwei Jahre laufende Kurs für zehn und elfjährige Kinder. Zum Abschluss gibt es sogar eine Prüfung und ein IHK-Zertifikat. "Es wird aber nicht nur gekocht, sondern in gesunder Ernährung geschult, selbst angepflanzt oder Betriebsbesuchen auf die Herkunft der Zutaten geschaut", erzählt August Guter. Zwölf Gastro-Betriebe machen derzeit bei den monatlichen Aktionen mit und stellen Küchen und Köche bereit. "Den Kindern macht es Spaß, sie machen etwas Vernünftiges in der Freizeit und viele Eltern freuen sich über fleißige Mithelfer in der Küche", bilanziert Guter seine Erfahrungen.