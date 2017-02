Donaueschingen Kirchenmusiker Dees verstorben

Generationen von Donaueschingern hatten bei ihm Religions- und Musikunterricht: Nun ist Gerhard Dees im Alter von 86 Jahren gestorben.

Donaueschingen – Die Musik war die große Liebe seines Lebens: Beinahe 80 Jahre lang spielte Gerhard Dees Klavier. Von 1946 bis 2010 wirkte er als Organist. Mehr als 41 seiner knapp 65 Jahre als Kirchenmusiker war er in St. Marien tätig. Jetzt ist Dees, der im Hauptberuf 27 Jahre an der Eichendorffschule unterrichtete, im Alter von 86 Jahren verstorben. Als Kind war der 1930 in Ettenheim geborene Dees so schwer erkrankt, dass die Ärzte meinten, er würde höchstens 15 Jahre alt werden. Wendepunkt war, als die Patentante 1937 ins Elternhaus miteinzog und ihr Klavier mitbrachte. Dees war nicht mehr von dem Instrument wegzubekommen – und Zeit seitdem davon überzeugt: „Die Musik hat mich gesund gemacht."

Als ihm wenig später eine Lehrerin die Kirchenorgel in Ettenheim vorführte, war es um den Jungen endgültig geschehen, und schon mit zwölf Jahren durfte er Andachten und Hochzeiten begleiten. Nachdem der Ettenheimer Organist nicht mehr aus dem Zweiten Weltkrieg heimgekehrt war, erhielt Dees im Alter von 15 Jahren eine feste Anstellung als Kirchenmusiker: Am Dreifaltigkeitssonntag 1946 begleitete er erstmals die Messe – und von da an jeden Sonntag. Beruflich absolvierte der Abiturient erst eine Banklehre, danach die Lehrerausbildung. 1954 bestand er die Prüfung, es folgten insgesamt 44 Jahre im Öffentlichen Dienst.

Im Sommer 1969 hörte Dees, der seinerzeit in Schönau im Wiesental lebte, dass man in Donaueschingen händeringend einen Organisten suchte. Im August desselben Jahres siedelte Dees mit der Familie nach Donaueschingen um. Mindestens fünf Mal in der Woche orgelte er fortan und gestaltete als Chorleiter und Orchesterdirigent zahlreiche Messen an den kirchlichen Hochtagen. Nebenbei baute er den Kirchenchor in St. Marien zu einem leistungsfähigen Chor aus. Parallel zu seinem Dienst in St. Marien begleitete Dees in späteren Jahren auch die Messen im Donaueschinger Krankenhaus sowie im Altenheim St. Michael und spielte bei Beerdigungen.

Im Sommer 1995 ging Dees als Lehrer in den Ruhestand – nicht aber als Organist. Am 9. Oktober 1996 ging sein musikalischer Lebenstraum in Erfüllung: Dees durfte im Passauer Stephansdom auf der größten Kirchenorgel der Welt ein Konzert geben. 2009 konnte er auf 40 Jahre als Organist der Pfarrei zurückblicken. Fest angestellt war er bis ins stolze Alter von 80 Jahren. Musik war für Dees Erfüllung. „Ich versuche, mit der Musik den Leuten ein Stück vom Himmel näherzubringen“, hatte er einmal erklärt. Seine Lieblingskomponisten waren Bach und Mozart.

Bis noch vor wenigen Wochen saß Dees im Altenheim St. Michael, wo er seit dem Tod seiner Frau im Herbst 2014 lebte, am Klavier. Ein Jahr lang noch begleitete er – mittlerweile erblindet – am Flügel das offene Singen. Selbst nach einem schweren Sturz gab er das Klavierspiel nicht auf. Gerhard Dees verstab am vergangenen Samstag im Villinger Krankenhaus.