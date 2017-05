Donaueschingen Kirchengemeinde sucht Nachfolger für die beliebten Grössels

Gleich zwei hauptamtliche Stellen werden nach dem Weggang des Diakonen-Ehepaares vakant sein. Doch bei den evangelischen Christen in Donaueschingen ist wie immer viel los.

Donaueschingen (ewk) Der Gemeindebeirat stellte in seiner jüngsten Sitzung die bunte Vielfalt des Lebens in der evangelischen Kirchengemeinde Donaueschingen unter Beweis. Hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitende berichteten aus ihren Arbeitsbereichen, von Veränderungen und Planungen. Die 30 Teilnehmer vertraten in diesem Informations- und Beratungskreis die Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, Diakonie, Erwachsenenbildung, Kirchenmusik, die Pfarramtsverwaltung und ökumenische Gruppen.

Das nächste große Ereignis ist der schon traditionelle ökumenische Gottesdienst am Pfingstmontag, 5. Juni, in der katholischen Kirche St. Marien. Chöre beider Gemeinden und der Posaunenchor werden dabei mitwirken. Das große Sommerfest der Christuskirchengemeinde startet am 9. Juli um 10 Uhr mit dem Gemeindegottesdienst. Anschließend wird im und um das Gemeindehaus am Irmapark mit einem gemeinsamen Essen, Auftritten der Musikgruppen der Gemeinde, Sport und Spielen für Kinder und Jugendliche und einem Auftritt des Kindergartens "Villa Sonnenschein" weitergefeiert.

Der evangelische Kindergarten ist für das neue Kindergartenjahr bereits ausgebucht. Im Garten des Kindergartens stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an. In der Christuskirche soll die Beschallungsanlage ausgebaut werden. Und für das Gemeindehaus steht in den nächsten Jahren eine energetische Sanierung an. Die Besuchsdienstgruppe wirbt um ehrenamtlich Mitarbeitende. Und Agnes Hennch lädt montags zu ökumenischen offenen Tanznachmittagen ein.

Bekanntlich wird das Diakonenehepaar Ulrike und Joachim Grössel Donaueschingen verlassen und nach den Sommerferien neue Aufgaben in der Kirchengemeinde Kehl übernehmen. Seit 2004 gestalten die Grössels die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde. Ulrike Grössel nimmt Geschäftsführungsaufgaben für den evangelischen Kindergarten wahr. Joachim Grössel arbeitet seit 2009 mit einem halben Deputat auf der zweiten Pfarrstelle mit Schwerpunkt Konfirmandenarbeit und Verwaltung.

Der Weggang des Ehepaares wird allgemein bedauert. Haben doch viele Gemeindeglieder, Jüngere und Erwachsene, von Kinderbibelwochen, Kindergottesdiensten, Jungschar- und Jugendgruppen, Kinderweihnacht, Konfirmandenstunden und -ausflügen, Kanufahrten auf der jungen Donau, Schüler-WGs im Gemeindehaus, ehrenamtliche Teamarbeit bis zur Arbeit im Kirchengemeinderat mit den zuwendungsfähigen und freundlichen Diakonen gute Zusammenarbeit und viel Schönes erlebt. Die Verabschiedung von Grössels findet am Sonntag, 23. Juli, um 14 Uhr im Gemeindegottesdienst in der Christuskirche statt.

In Abstimmung mit dem Bezirkskirchenrat soll die Pfarrstelle mit einem 50- bis 75-Prozent-Deputat und die Diakonenstelle wie bisher mit 100 Prozent ausgeschrieben werden. Mit dem Weggang der Grössels sind gleich zwei hauptamtliche Stellen vakant. Für die Gemeindearbeit bedeutet das einen massiven Einschnitt. Pfarrerin Dagmar Kreider hofft, dass beide Stellen bis zum Jahresende wieder besetzt werden können.

Ein weiterer Abschied steht mit Prädikantin Barbara Reeg-Blech an. Am Sonntag, 14. Mai, wird sie im Gemeindegottesdienst offiziell aus dem Ehrenamt verabschiedet.