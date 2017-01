Donaueschingen Kirchenchor probt Neues

Aasener Sängerinnen und Sänger absolvieren 22 Auftritte, die Dirigentin lobt gute Besetzung bei Männerstimmen und die gute Zusammenarbeit.

Aasen – "Schön, dass Sie die Gottesdienste und das kulturelle Leben in der Ortschaft durch Gesang bereichern!" So würdigte und dankte Pfarrer Erich Locks bei der Mitgliederversammlung im "Haistaal" von Hans-Peter Rolle das Engagement der 29 Aasener Kirchenchorsängerinnen und -sänger. Nach dem gemeinsamen Essen in dem noch weihnachtlich geschmückten und wie ein charmantes Dorfmuseum gestalteten Heuboden wurden die Regularien entfaltet.

Schriftführerin Christa Maier konnte vor gut 40 Teilnehmern, Chormitgliedern und Partnern, zu denen sich traditionsgemäß auch der ehemalige Aasener Diakon Hans Klee mit Frau eingefunden hatte, von einer Fülle von Aktivitäten berichten. Auftritte in Gottesdiensten und bei Kirchenfesten in Aasen und Heidenhofen, am Volkstrauertag, beim Weihnachtsmarkt und zu Geburtstagen; summiert als 46 Proben und 22 Auftritte. Und besonders erfreulich ist, dass neue Sängerinnen und Sänger gewonnen werden konnten. Zudem stimmt die Kasse, die Gaby Rolle bei einem soliden Polster verwaltet. Angela Hauger wurde für zehnjährige Treue zum Chor mit Dank und einer Blume bedacht. "Aasen ist stolz auf den Kirchenchor", stellte Ortsvortsteher Horst Hall fest, und lud ein zur bevorstehenden Einweihung des neu gestalteten Kirchenvorplatzes an der Klosterstraße.

Seit 15 Jahren dirigiert Christiane Barthel den Aasener Kirchenchor. "Es macht mir Spaß", gestand die geschätzte Musikpädagogin, und dankte für die tolle Zusammenarbeit. Viel Engagement und eine funktionierende Gemeinschaft zeichneten diesen Chor aus. Die gute Besetzung der Männerstimmen sei eine "luxuriöse Situation". Gleichwohl seien weitere Sängerinnen und Sänger willkommen, insbesondere in Alt und Sopran. Barthels besonderer Dank galt ihrer Vertreterin Elisabeth Scheuble und Organistin Isolde Gühna. Für den Osterfestgottesdienst möchte sie mit dem Chor neues geistliches Liedgut erarbeiten und zwar "Lied vom Licht", Lieder von Gregor Linßen.

Das Chorprogramm

Über das Chorprogramm für 2017 informierte der Vorsitzende, Daniel Zahn: Während der Fasnet gibt es einen internen närrischen Chorabend und am Dienstag wird im Florianskeller bewirtet. Zum Kirchweihfest steht ein Besuch vom Johanneschor Freiburg in Aasen in Aussicht mit einem doppelchörigen Auftritt. Am 29. April wird der Chor bei der Einweihung des sanierten Kirchenvorplatzes singen. Aus Donaueschingen gibt es die Anfrage für ein gemeinsames Chorprojekt. Im Spätherbst findet in Bräunlingen das Dekanatschor-Treffen statt und am zweiten Advent gemeinsam mit dem Musikverein Aasen das traditionelle Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Blasius. (ewk)